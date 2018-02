I vincitori del premio per la solidarietà “Il Campione” 2018

Milano 1 Febbraio – Un riconoscimento a coloro che si sono distinti mettendosi al servizio della comunità e diventando un esempio positivo per l’opinione pubblica. Questo l’obiettivo del Premio “Il Campione”, giunto alla diciassettesima edizione e istituito dal fondatore e presidente dei City Angels Mario Furlan, la cui cerimonia si è tenuta a Milano a Palazzo Marino. Patrocinato dal Comune del capoluogo lombardo, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia, insieme con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine degli Avvocati, la Comunità ebraica di Milano, il Rotary Club e il Lions Club, il premio ha assegnato una statuetta, che rappresenta la sagoma di un uomo con un grande cuore in mano, a 11 “campioni” che si sono impegnati in prima linea nell’ambito del sociale, della legalità e del civismo.

La statuetta è stata realizzata dai detenuti del carcere di Bollate che lavorano nella cooperativa sociale “Il passo”, che si batte per il loro reinserimento sociale. I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata dai direttori e giornalisti di diciassette organi d’informazione: Tgcom24, Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Il Giornale, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa, Leggo, Libero, Metro, Radio Lombardia, Tgr Rai e Wikimedia Italia.

Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, gli assessori Pierfrancesco Majorino, Pierfrancesco Maran e Marco Granelli, la madrina dei City Angels Daniela Javarone, il presidente onorario Michele Ferrario Hercolani e il presidente dell’associazione Amici dei City Angels Arturo Artom, insieme con alcuni artisti testimonial dei City Angels: Stefano Chiodaroli, Marco Ferradini, Alberto Fortis, Marco Ligabue, Omar Pedrini e Ivana Spagna. A condurre la cerimonia Jo Squillo.

I vincitori della XVII° edizione del premio “Il Campione”

Campione per l’impresa sociale: Michela Jesurum, che dalla sua società di marketing ha creato uno spin off no profit, Energie Sociali Jesurum Lab, per far fare del bene alle aziende con iniziative sociali. Premiata da Angelo Maria Perrino, Direttore di Affaritaliani.it; Rosario Pantaleo, Presidente della Commissione sicurezza del Comune di Milano; Generale Camillo de Milato, Presidente dell’Asilo Mariuccia; Gabriella Gerosa, consigliera della Croce Rossa.

Campione per il coraggio: Andrea Caschetto, l’ambasciatore del sorriso. Giovane di Ragusa, è stato operato di tumore al cervello a 15 anni. Da anni viaggia nel mondo per portare un messaggio di pace e speranza. Premiato da Stefano Pacifici, Direttore di Metro; Beatrice Uguccioni, Vicepresidente del Consiglio comunale; Roberto Jarach, Vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah.

Campione per le emergenze: Marcello Mancini, fondatore e titolare di Performance, affrontando i più disparati tipi di disagio. Premiata da Luca Levati di Radio Lombardia; Riccardo Signoretti, Direttore Settimanale Nuovo; Angelica Vasile, Presidente Commissione Politiche Sociali del Comune di Milano e Fondatrice Associazione Fermati Otello.

Campione per i giovani: Gianpietro Ghidini, padre di Emanuele, 16enne che alle due di notte del 23 novembre 2013, in seguito all’assunzione di una pasticca di Lsd, si suicida gettandosi nel fiume Chiese, a pochi passi da casa. In quello stesso fiume dove, in passato, aveva liberato un pesciolino rosso. Da allora gira l’Italia per mettere in guardia i giovani sul rischio della droga, grazie alla Fondazione Pesciolinorosso. Premiato da Brunella Giovara, La Repubblica; Marianna Vazzana, Il Giorno; Enrico Moscoloni, Vicepresidente Ordine degli Avvocati; Andrea Pernice, Governatore Rotary Club.

Campione per lo sport: progetto Freedom Rugby, creato dall’Associazione Sportiva Rugby Milano e dall’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano. Con questo progetto, nato 10 anni fa, grazie al gioco i giovani detenuti imparano a gestire l’aggressività e a rispettare le regole e gli avversari. Ha ritirato il premio Valerio Savino, allenatore della squadra e responsabile del progetto, insieme con Filippo, giocatore dell’Under6. Premiato da Stefano Cazzetta, Vicedirettore Gazzetta dello Sport; Michele Mesto, cofondatore e organizzatore della Stramilano; Adriana Belrosso, prima Vicegovernatrice Lions Club.

Campione per l’economia: Fondazione Ferrero di Alba, anima solidale della nota azienda dolciaria. La Fondazione offre agli Anziani Ferrero (persone che hanno lavorato almeno 25 anni in azienda) un programma di attività creative, ricreative, sociali e solidali, cui si accompagnano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Alcuni di questi programmi sono aperti a tutti gli anziani di Alba. Inoltre, promuove iniziative culturali e artistiche nella città e aiuta l’asilo locale, oltre a sostenere ricerche scientifiche e dottorati di ricerca. Ha ritirato il premio Nunzio Pulvirenti, Vicepresidente della Fondazione Ferrero. Premiata da Francesco Maria del Vigo, Vicedirettore Il Giornale; Arrigo Giana, Direttore generale ATM; Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta.

Campione per la lotta allo spreco: Recup, associazione milanese che recupera il cibo avanzato nei mercati e lo dona agli anziani poveri. Ha ritirato il premio Alberto Piccardo, Presidente. Premiato da Massimo Costa, caposervizio cronaca Milano Libero; Stefano Bolognini, in rappresentanza della Regione Lombardia; Andrea Panini, Presidente Confesercenti; Luigi Rossi, Consigliere Delegato Pane Quotidiano.

Campione per il rispetto: Maria Beatrice Benvenuti, 24enne romana, primo arbitro donna del rugby professionistico, per questo presa di mira da un ambiente ancora maschilista. Ha ritirato il premio la sorella Maria Clotilde Benvenuti. Premiata da Alvaro Moretti, Direttore di Leggo; Fabio Pellegatto, Presidente Arci Gay; Imam MohsenMouelhi.

Campione per il superamento della disabilità: Gaetano Fuso, malato di Sla, ha dato vita al progetto “Io Posso”, supportato dall’associazione 2HE, che promuove iniziative tese a consentire, a chi è affetto da disabilità, di migliorare la propria qualità di vita, soddisfare i propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni e desideri. “Io Posso” ha centrato il primo obiettivo del suo ambizioso progetto, realizzando la «Terrazza “Tutti al mare!”», un accesso al mare attrezzato per ospitare disabili motori, sorto nella splendida cornice salentina di San Foca (Marina di Melendugno, Lecce). Ha ritirato il premio la moglie Giorgia Rollo. Premiato da Domenico Catagnano, caporedattore di TgCom24, da Mons. Franco Buzzi, Dottore della Biblioteca Ambrosiana e da Carmelo Ferraro, Presidente Associazione M’Impegno.

All’interno del Premio “Il Campione”, è stato conferito anche il premio “Campione della gente”, realizzato in collaborazione con Coop Lombardia e scelto dai cittadini tra una rosa di dieci candidati. Il vincitore è Pasquale Longhi, medico neurochirurgo in pensione che, con l’Ambulatorio Polispecialistico di Medicina solidale “San Ludovico da Casoria”, offre un punto di riferimento a chi si trova nel bisogno e necessita di consulenze mediche gratuite, farmaci, o anche solo di un incoraggiamento. Premiato da Ilaria Raucci, Direttore web e comunicazione Coop Lombardia; Luca Mattiucci, ex Corriere della Sera; Salvatore Crapanzano, Presidente Coordinamento dei Comitati di Quartiere di Milano.

Sempre nell’ambito de “Il Campione” è stato assegnato il premio “Il Campioncino”,un riconoscimento attribuito a giovani che si sono distinti per gesti di solidarietà o iniziative atte a sensibilizzare la comunità sull’impegno civico e sociale. Quest’anno il premio è stato conferito a:

Istituto Marcora di Inveruno, che nel 2017 ha dato vita a progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Energia per la vita”, il cui obiettivo primario è stato la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la trivellazione di un pozzo per l’approvvigionamento di acqua ad Archer’s Post, in Kenya. Premiato da Luciano Clerico, Vicecaporedattore Ansa; Angela Calvini di Avvenire; Roberto Cenati, Presidente Associazioni Partigiani.

Liceo Scientifico Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo, che ha portato avanti un progetto di rigenerazione dei beni comuni della città. Premiato da Antonio Sanfrancesco, Caporedattore Famiglia Cristiana; Lorenzo Losa di Wikimedia Italia; Candida Livatino, grafologa.

Durante la cerimonia è stato anche presentato il sondaggio di Renato Mannheimer sui 10 personaggi pubblici che secondo gli italiani si adoperano maggiormente per il bene del prossimo. Al primo posto, con distacco, Papa Francesco, seguito da Gino Strada di Emergency e dall’attrice Angelina Jolie. (Tg.com)