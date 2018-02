I candidati del Centrodestra in campo per la Regione Lombardia

Milano 1 Febbraio – In attesa delle liste ufficiali (il termine ultimo per la presentazione scade sabato) si incominciano a delineare i primi duelli e le prime candidature eccellenti in Regione.

Partiamo da Forza Italia: i “faccia a faccia” interni più caldi dovrebbero essere quelli che si consumeranno a Milano e in Brianza. Nel capoluogo si daranno battaglia a suon di preferenze l’assessore alla Sanità uscente Giulio Gallera e il consigliere Fabio Altitonante. I due, però se la dovranno vedere con una nutrita pattuglia di aspiranti, che va dai consiglieri comunali Gianluca Comazzi e Silvia Sardone, ad Alan Rizzi, e Marco Alparone (sindaco di Paderno Dugnano). Nel collegio Monza Brianza, invece, il grande favorito resta l’attuale vice presidente regionale Fabrizio Sala. Qui la corsa potrebbe essere per il secondo posto, perché se Sala rientrasse in giunta dovrebbe autosospendersi da consigliere. Il duello sarà tra due figli d’arte: Federico Romani, il cui padre, Paolo, è senatore di Forza Italia e la figlia del sindaco di Limbiate Antonio Romeo che, pare, correrà in abbinata con Sala. Terzo incomodo Rosario Adamo, impiegato nel settore ferroviario. A Bergamo, con Alessandro Sorte in partenza per Roma, dovrebbe correre il coordinatore provinciale azzurro Paolo Franco, mentre non è ancora stato definito il candidato della “bassa”. A Brescia, dove rispetto a 5 anni fa, Forza Italia ha perso sia Alberto Cavalli (Energie per l’Italia) sia Mauro Parolini (Noi con l’Italia), dovrebbe puntare forte sul coordinatore provinciale Alessandro Mattinzoli. Per il resto sui territori dovrebbero essere confermati tutti gli uscenti che non tenteranno l’avventura romana: Alessandro Fermi a Como, Carlo Malvezzi a Cremona, Luca Marsico a Varese, Mauro Piazza e Daniele Nava a Lecco, Anna Lisa Baroni a Mantova.

La Lega su Milano rispetto all’attuale consiglio, cambierà completamente volto. I tre più papabili sono il consigliere comunale Massimiliano Bastoni, GianMarco Senna e il sindaco di Boffalora sopra Ticino, Curzio Trezzani. Sui territori si sta ancora decidendo, anche se tendenzialmente gli uscenti verranno confermati. Passiamo poi alla Lista Fontana. Dopo lo strappo di fine legislatura tra Stefano Bruno Galli e Marco Tizzoni, il primo (che non sarà candidato, ma papabile per un posto in giunta) da tempo si è messo al lavoro per compilare l’elenco dei candidati. A Milano la lista è già bella e pronta: a guidarla sarà l’assessore uscente allo sport Antonio Rossi, ma spiccano anche i nomi di tanti amministratori o ex, come ad esempio il sindaco di Trezzo sull’Adda Danilo Villa e gli ex assessori provinciali leghisti Massimo Pagani e Marina Lazzati. Poi c’è l’imprenditore Marco Marcora. Nella Lista Fontana convergerà anche il Movimento Nazionale per la Sovranità di Gianni Alemanno, che l’ottobre scorso, anche grazie al lavoro di Antonio Pasquini e Bendetto Tusa, si era convintamente schierato a favore del referendum per l’autonomia. Gli alfieri di Alemanno in Lombardia saranno tre: a Bergamo Basilio Mangano, erede della destra sociale rautiana e assessore comunale a Treviglib; a Monza la libera professionista Francesca Giarmoleo e a Milano un altro esponente di spicco della destra, Giovanni De Nicola, già assessore provinciale in quota An con Podestà. Proprio De Nicola prova a tracciare il programma “alemanniano” all’interno della Lista Fontana: «L’obiettivo è quello di portare a compimento quello che avevo iniziato a fare da assessore, owero chiudere il cerchio sulle metrotramvie extraurbane e sulla Paullese. Poi ci batteremo per il biglietto a prezzo unico per tutta la Grande Milano, per incrementare la messa in sicurezza del territorio e aiutare concretamente le piccole e medie imprese».

Fabio Rubini (Libero)