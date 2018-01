YOOX: 600 posizioni aperte anche in Lombardia

Milano 31 Gennaio – Yoox è un’azienda italiana fondata nel 2000 ed è leader nel settore delle vendite on line di moda, lusso e design. Nel 2015 grazie alla fusione con il gruppo inglese Net-A-Porter Group, l’azienda ha cambiato nome in Yoox Net-A-Porter Group (YNAP) diventando una delle più importanti società di moda di lusso on line. YNAP offre un’infinita selezione di prodotti e un’ampia scelta di capi d’abbigliamento e accessori per donne, uomini e bambini oltre ad un assortimento unico di oggetti di design e collaborazioni con rinomati artisti internazionali e brand attenti alla responsabilità sociale e ambientale. L’azienda, che oggi impiega oltre 4500 persone, per il prossimo triennio (2018-2020), ha intenzione di assumere circa 600 nuove figure: .. continua