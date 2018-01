Traffico di droga, a Malpensa arrestati 28 corrieri

Milano 31 Gennaio – Novantacinque chili di droga sequestrati e 28 persone arrestate sono il bilancio di una serie di interventi della Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) nell’ambito dell’operazione denominata ‘Piave’ portata a termine in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane dello scalo internazionale. Le fiamme gialle, in diversi momenti e con l’ausilio di unità cinofile, hanno bloccato in particolare 16 persone che trasportavano droga all’interno dello stomaco e altri 12 corrieri, oltre a denunciare tre persone, tutte scoperte a trasportare vari tipi di stupefacenti, tra cui khat, cocaina ed eroina. Durante l’operazione i finanzieri hanno anche intercettato una cosiddetta ‘consegna controllata’ di stupefacente, seguendo un corriere e arrestandolo mentre consegnava il carico al suo cliente (anche lui in manette) in un hotel in provincia di Milano. (Ansa)