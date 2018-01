Sicurezza sul lavoro: dalla Regione fondo di 7 milioni di euro per prevenzione infortuni

Milano 31 Gennaio – Il lavoro è importante, ma a patto che siano rispettate tutte le misure per la sicurezza dei professionisti, che naturalmente variano in base alla categoria. Ecco che la prevenzione infortuni diventa un aspetto fondamentale per garantire tutto questo: la notizia del nuovo fondo da 7 milioni di euro, dunque, giunge più che apprezzata. La Regione Lombardia ha infatti deciso di arricchire questo aspetto con un finanziamento molto cospicuo, che avrà il compito di potenziare la prevenzione dagli infortuni. Ad aver reso necessaria questa azione, voluta da Roberto Maroni, il recente incidente che è costato la vita a quattro operai alla Lamina.

Regione Lombardia: al via il fondo per la prevenzione infortuni

La Regione Lombardia ha scelto di intervenire con maggiore efficacia sulla questione della prevenzione e dell’infortunistica: ad aver spinto questa decisione, l’incidente alla Lamina, che ha visto un totale di quattro vittime. Nonostante il calo delle vittime riscontrate sul posto di lavoro, totalizzato in 40 unità, la Regione ha comunque optato per una nuova iniezione di liquidità per prevenire repliche future della tragedia accaduta alla Lamina. Inoltre, la volontà è quella di accelerare ancor di più i controlli e le procedure burocratiche, così da evitare troppe sedute decisionali e rendere immediatamente operativo questo fondo da 7 milioni di euro. Durante la riunione, verranno considerati i pareri tecnici degli esperti, e si deciderà su quali settori professionali e su quali tipi di infortuni intervenire prima e con maggiore portata.

La legge sulla sicurezza sul posto di lavoro

L’aumento dei controlli ha portato alla drastica diminuzione di casi di illecito, in termini di aziende e di misure anti-infortuni sul posto di lavoro. Resta comunque l’importanza dell’informazione: oggi è possibile approfondire questo tema e richiedere una consulenza presso uno studio di diritto del lavoro a Milano, così da comprendere al meglio la legge. Si parla del regolamento fissato dal Testo Unico 81/2008, all’interno del quale è possibile trovare tutte le misure in termini di rispetto della sicurezza sul posto di lavoro, suddivise in categorie professionali: oltre alle corrette misure per lo svolgimento delle attività, qui è possibile trovare anche le norme sulla tutela del fattore psichico dei soggetti lavoratori. In base alla legge, ogni azienda è obbligata a fornire un prospetto di valutazione e analisi del rischio, e a nominare dei soggetti responsabili della sicurezza. Inoltre, è anche prevista la formazione dei lavoratori, così da metterli al corrente delle suddette norme.