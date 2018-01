Ri-Genesi al Salone del Mobile: ritorna Home Cucine. E la realtà aumenta

Ci eravamo lasciati due anni fa dalle colonne di questo giornale con la dinamica realtà imprenditoriale Veneta che opera nel campo delle cucine. Cucine verdi, di qualità Italiane, vendute in tutto il mondo. E che avevano portato al Salone del Mobile la realtà virtuale, consentendo ai clienti di immergersi in tre dimensioni nelle creazioni dei loro architetti. Una tecnologia che, se all’estero è cosa comune, qui è stata qualcosa di rivoluzionario. Consente infatti una visita immersiva, senza dover avere fisicamente disponibile la cucina, risparmiando l’inquinamento ed i problemi di logistica che l’allestimento di un salone espositivo completo comporta. Già, l’inquinamento. Home Cucine è un’azienda con una missione. Creare una fabbrica verde, interamente inserita nell’ambiente che non lo danneggi, ma lo protegga. E due anni fa, infatti, la cucina di punta era Etica ed Estetica, un vero e proprio programma fatto arredamento d’interni. Oltre, ovviamente, ad avere un intero blog costruito attorno all’idea di economia circolare, ambiente e salvaguardia del Pianeta.

Ma questo è il passato. Il futuro è ad Aprile, quando, sempre in collaborazione con l’azienda Geek Marketing, leader nella comunicazione digitale del settore arredamento, si presenterà alla nuova edizione di Eurocucine. Quest’anno la parte tecnologica ha fatto due importanti passi avanti. Intanto dalla realtà virtuale siamo passati alla realtà aumentata. Ogni oggetto, infatti, può nascondere informazioni, filmati e piccole sorprese tutte da scoprire con il proprio smartphone. Così il classico giro nello showroom si trasforma in un’esperienza in sé. E poi verrà lanciato Mobiliere Ok, un sito pensato per gli artigiani e gli altri araldi dell’eccellenza del made in Italy nel settore. Troppo spesso, infatti, chi sapeva fare è stato lasciato da solo, perso in un mondo sempre più grande che non ha tempo e voglia di cercare le eccellenze. Eccellenze che si perdevano in un mare di offerte a basso costo, di qualità infima e senza anima. Mobiliere Ok serve perché anche loro possano emergere. E perché i nostri territori, le nostre intelligenze e quell’arte antica fatta di legno, sudore, sapienza e creatività non si perda nel grande abisso del web.

Da un punto di vista produttivo, invece, verrà presentata Genesi. L’inizio di una nuova avventura, fatta di design, ricerca del dettaglio (come le nuove ante 30 gradi, una innovazione sostanziale nel mondo degli sportelli) e cura dei particolari. E poi l’ultima nata in casa Home, ancora da annunciare, ma già attesissima. Verranno, infine, portate le ultime best practice in tema Green. Vi possiamo solo anticipare che l’autosufficienza energetica è di un buon passo più vicina. Home vi aspetta al suo stand. Dove potrete contribuire a salvare il mondo, una cucina alla volta.