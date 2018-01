Nasce a Milano il primo festival dedicato al “cinema dello spirito” e lo “spirito del cinema”

Milano 30 Gennaio – Nasce a Milano, e in altri cinque cittadine lombarde, il primo festival dedicato al “cinema dello spirito” e lo “spirito del cinema”. “Aquerò” è il titolo della tre giorni che si svolgerà nell’auditorium San Fedele , da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, e che prevede in tutto nove appuntamenti. E poi altri dieci, in programma dal 12 febbraio al 20 marzo, in cinque sale di Carugate, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Gallarate e Magenta.

Non si tratta di un Festival cinematografico nel senso tradizionale del termine, semmai un luogo di visioni e riflessioni alla ricerca di quel cinema che si propone di esplorare l’invisibile, che ha il coraggio di confrontarsi con le domande fondamentali (il senso, la bellezza, la giustizia, la verità), che cerca, sperimenta, si mette in discussione. Il tema non è la religione o il sacro inteso in senso confessionale, ma la dimensione interiore dell’uomo, al di là di ciò in cui crede o non crede.

Tre le sezioni: “Radici”, dedicata ai maestri e ai capolavori della storia del cinema (dell’invisibile); “Riflessioni”, ovvero il meglio del cinema contemporaneo, tra opere da rileggere o da riscoprire, con l’aiuto di filosofi, poeti, rappresentanti del mondo religioso; “Ricerca”, con gli inediti, le anteprime, i film indipendenti, presentati dagli stessi autori.

Al centro ci sarà il confronto e il dialogo tra ospiti e pubblico: ogni proiezione sarà seguita da un incontro (un’ora circa) per approfondire il film e i suoi temi.

Il titolo del Festival, “Aquerò”, proviene dalla parola utilizzata da Bernadette di Lourdes per indicare “quello/a”, l’apparizione a cui non riusciva ancora a dare un nome. Una parola in dialetto occitano, semplice, quotidiana, per indicare qualcosa di straordinario, miracoloso.

