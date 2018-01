Milano 30 gennaio – “La forza dei fatti”. È così che Giulio Gallera (Forza Italia), Assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha lanciato domenica scorsa all’Hotel Marriot la sua corsa per le elezioni regionali del 4 marzo prossimo, ripercorrendo la sua esperienza in regione, sempre nel segno della concretezza e dell’efficienza.

“Oggi, alla presenza di oltre 1.200 persone, è partita da Milano la grande corsa per riaffermare il buongoverno del Centrodestra in Regione Lombardia. Tanto entusiasmo in una sala gremita insieme a tanti amici, sindaci della provincia, consiglieri comunali, rappresenti delle Istituzioni e il candidato alla guida di Regione Lombardia Attilio Fontana”, ha affermato Gallera.

“Negli ultimi cinque anni, prima come assessore all’Inclusione sociale e poi al Welfare, ho avuto l’onore di governare settori molto importanti come le Politiche Sociali e la Sanità, mettendo in campo tante azioni a sostegno delle persone più fragili. Sono stati anni intensi e complicati in cui ho dedicato tutte le mie energie e competenze per rispondere a bisogni sempre crescenti con risorse sempre più scarse e inadeguate. Oggi con la forza dei fatti, ho deciso di ricandidarmi in per continuare il lavoro iniziato consapevole che c’è ancora molto da fare”.

“Abbiamo messo in campo – ha proseguito Gallera – una riforma rivoluzionaria in campo sanitario con la presa in carico di 3,3 milioni di pazienti cronici. Il 2018 è l’anno della completa attuazione ma lavoreremo molto sulla prevenzione delle malattie croniche. Abbiamo fatto tantissimo a sostegno delle famiglie con il reddito di autonomia, con i nidi gratis, bonus famiglie, l’inserimento lavorativo, e continueremo ancora a sostenere le famiglie anche che si prendono cura dei propri anziani mettendo in campo un voucher badanti. Ho tagliato il ticket regionale del 50%, ma l’obiettivo è azzerarlo del tutto”.

L’Assessore al Welfare ha ricordato che è stato fatto molto: “anche a sostegno delle donne con la prevenzione e screeening dei principali tumori femminili. Ora pensiamo alla creazione di figure specifiche come “l’Ostetrica del territorio” per una maggiore assistenza e accompagnamento delle donne in tema di prevenzione, gravidanza e maternità”. Molta attenzione è stata dedicata alla prevenzione e alla famiglia nella stesura del programma: “Tanti i progetti a sostegno dei bambini. Svilupperemo la Rete Materno-Infantile sul territorio regionale coinvolgendo tutti i servizi e le Istituzioni locali per individuare in maniera precoce situazioni di fragilità. Amplieremo i posti letto di neuropsichiatria infantile e Potenzieremo interventi e risorse per autismo, dislessia e altri disturbi dell’apprendimento”.

Gallera ha poi sottolineato: “Ho fatto approvare un regolamento regionale che consente l’accesso degli animali d’affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie. L’obiettivo sarà offrire l’Assistenza veterinaria gratuita per i proprietari meno abbienti d’animali d’affezione”. Nel corso della mattinata è intervenuto anche il candidato alla presidenza della Lombardia per il Centrodestra Attilio Fontana che, in un breve discorso, ha anticipato due elementi cardine del suo programma: la sburocratizzazione della macchina regionale e la concretizzazione dell’autonomia, così come chiesto dai lombardi nel referendum.

Oltre a Fontana, sono intervenuti il Sindaco di Vermezzo Andrea Cipullo, quello di Abbiategrasso Cesare Nai, di Corbetta Marco Ballarini e di San Giuliano Milanese Marco Segala. Inoltre, il Direttore del Centro Studi e Ricerche sull’Obesità dell’Università di Milano MIchele Carruba, il primario di cardiologia Stefano Carugo, il primario di pediatria del Fatebenefratelli-Sacco Luca Bernardo, Laura Cappetti dell’Associazione “Amico del Diabetico”, il presidente dell’Associazione “Ledha” Alberto Fontana. Erano presenti anche i consiglieri comunali di Milano, Fabrizio De Pasquale, Luigi Pagliuca e Alessandro De Chirico, la consigliera metropolitana di Milano, Vera Cocucci, i senatori Giacomo Caliendo e Andrea Mandelli, l’eurodeputato Stefano Maullu.

Tommaso Stanizzi