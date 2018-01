Milano 30 Gennaio – Cinque arresti per una rapina commessa lo scorso 16 maggio alle 11.40 ai danni di un Supermercato Simply in via degli Zuccaro, zona Lorenteggio, con un bottino di 3000 euro in contanti e 400 euro in ticket restaurant. Le indagini sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Milano.

Durante l’episodio, un rapinatore per liberare la via di fuga aveva anche sparato ad un cliente colpendolo alla spalla di striscio. I 5 arrestati sono M.D.M., di 38 anni, raggiunto presso la casa della compagna a Salerano sul Lambro, F.B. di 21 anni, incensurato e unico condannato ai domiciliari, D.B., di 72 anni, L.F. di 53 anni, residente in via Giambellino, A.A. di 38 anni. Gli ultimi due erano giá in carcere per altri episodi, le ordinanze sono state emesse il 10 gennaio ed eseguite il 23 gennaio. All’interno del supermercato M.D.M si era fatto accompagnare da una commessa dove era conservato il denaro, si era impossessato di 3000 euro in contanti e di ticket restaurant da 400 euro ed era fuggito sparando ad un avventore con una pistola calibro 7.65 di cui era stato trovato il bossolo. Le indagini sono state svolte grazie alle immagini delle telecamere e al racconto di una testimone che ha subito detto che i rapinatori erano fuggiti su un Piaggio grigio. Il mezzo era stato trovato nei pressi ed era stata rilevata un’impronta di M.D.M. Anche il resto della banda è stato identificato grazie alle varie immagini. Tranne F.B. hanno tutti precedenti, anche specifici, a casa di L.F. sono stati trovati un’arma di calibro diverso da quella usata al Simply, e dei bossoli di calibro 7.65, ha anche precedenti per omicidio doloso risalenti agli anni Ottanta. (Il Giorno)