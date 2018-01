Una camera operatoria per le “anime randagie” di Bovalino: l’iniziativa del Movimento Animalista. Al via la raccolta fondi.

Una camera operatoria per aiutare i randagi.

Donare una moderna camera operatoria alle “Anime randagie” di Bovalino (Reggio Calabria), l’associazione presieduta da Angela Aguì che combatte il randagismo in una terra “di frontiera”. È l’obiettivo della raccolta di fondi avviata ieri dal Movimento Animalista e dall’onlus calabrese che si propongono di mettere insieme i 12.000 euro necessari in pochi mesi, facendo appello alla generosità di tutti coloro che amano gli animali. Attraverso la pagina https://www.produzionidalbasso.com, fino al 31 maggio, si potrà devolvere una somma utilizzando il Paypal dell’associazione, per installare una camera operatoria all’avanguardia, completa di tavolo elettrico ortopedico, carrello anestesia, gabbie di degenza e sterilizzatrice. «Anime Randagie -afferma la Aguì -spalanca le porte dell’Oasi a chi si fa garante dei diritti dei più deboli. Il messaggio di speranza proveniente dall’Oasi (un ex macello convertito in un meraviglioso rifugio per i nostri amici pelosi) è stato intercettato dal Movimento Animalista. Perciò abbiamo elaborato e affidato alla generosità degli internauti un progetto per una”Day surgery”che possa renderla autonoma dal punto di vista sanitario, abbattendo notevolmente i costi delle parcelle professionali per le urgenze». (Libero)