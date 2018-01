Milano, anziano ucciso, arrestato pirata strada

Milano 29 Gennaio – E’ stato arrestato dalla Polizia Locale di Milano il pirata della strada che il 27 gennaio, verso le 20, nel capoluogo lombardo, ha travolto e ucciso con la sua auto, senza fermarsi per prestare soccorso, un anziano, Sandro Orlandi, di 88 anni in via Michelino da Besozzo.

L’arrestato, A.G., milanese di 45 anni, geometra e incensurato, guidava a forte velocità con la patente sospesa e senza assicurazione, si è rifiutato di sottoporsi al alcol test ed è stato disposto per lui, dunque, un prelievo ematico coattivo. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti nella sua casa, dove è stata trovata anche l’auto, poche ore dopo l’investimento, che ha ucciso l’anziano sbalzandolo per 22 metri sulla strada.

Dopo aver travolto l’uomo, il pirata della strada nella fuga è andato a sbattere contro due veicoli fermi. Un agente della polizia stradale è riuscito a prendere la targa del veicolo e poi le indagini della Locale hanno portato all’arresto per omicidio stradale. L’arrestato ha negato ogni responsabilità. (Ansa)