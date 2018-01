Con disturbatore di frequenze aprivano auto in aree di servizio. Arrestati

Milano 29 Gennaio – Ladri in azione. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia di Milano hanno individuato due uomini albanesi P.G. di 46 anni e A.M. di 49 anni ritenuti responsabili rispettivamente di furto a bordo auto e ricettazione di sette computer portatili rubati dalle auto parcheggiate nelle aree di servizio autostradale A4.

I poliziotti, il 24 gennaio, hanno controllato i due uomini mentre si trovavano a Milano nelle vicinanze di un auto all’interno di un parcheggio tra via Padova e via Benadir. Mentre uno dei due faceva da palo, l’altro rubava dei computer da un borsone. Gli agenti hanno accertato che il materiale elettronico era stato asportato nella mattinata nelle aree di servizio Monte Baldo Ovest, Monte Alto Nord, IP Brescia Ovest e Brembo Nord dove il responsabile del furto ha utilizzato un disturbare di frequenze elettromagnetiche per l’apertura delle portiere.

Tutto il materiale rubato, sette computer portatili e altri oggetti personali, è stato rinvenuto e tempestivamente riconsegnato ai legittimi proprietari. (Il Giorno)