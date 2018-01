Collaborazione tra Humanitas University e ASST Melegnano e della Martesana

Milano 29 Gennaio – E’ stata siglata la convenzione fra la Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica di Humanitas University e la ASST Melegnano e della Martesana per la realizzazione di una rete formativa inter-istituzionale della scuola di specializzazione post-laurea. Una giovane specializzanda in oncologia di Humanitas University potrà iniziare la sua formazione presso la struttura di Melegnano grazie a una borsa di studio sostenuta dall’ ASST.

Tale innovativa collaborazione tra pubblico e privato è frutto di consolidati rapporti tra le due realtà che da anni sono impegnate in modo sinergico e prevede la possibilità che medici in formazione della scuola di specializzazione in Oncologia Medica di Humanitas University possano effettuare parte del loro percorso formativo presso la UOC di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi.

Il Direttore Generale Mario Alparone commenta “si tratta di una esperienza di collaborazione pubblico-privato che abbiamo voluto favorire al fine di rafforzare la creazione di una rete di conoscenze e di competenze comuni e condivise sul nostro territorio. Ci gratifica che una Istituzione di grande prestigio come Humanitas University ci abbia scelto come partner di questo progetto. Si conferma così la correttezza della strategia di fare rete che stiamo attuando in questo periodo in campo Oncologico, ma non solo e fortemente indirizzata alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili, per capitalizzare i punti di forza presenti sul territorio al fine di garantire i migliori percorsi di prevenzione, diagnosi e cura a favore dei i pazienti”.

“Nell’ambito della riorganizzazione delle scuole di specializzazione, che ha interamente rivisto il processo di accreditamento della rete formativa, Humanitas University si è impegnata per individuare quelle realtà che si distinguono per professionalità, esperienza con le quali è possibile collaborare in un’ottica di ampliamento dei confini culturali – spiega Marco Montorsi, Rettore di Humanitas University – Per questo abbiamo accettato con gioia la proposta di Melegnano di investire nella formazione dei nostri specializzandi in oncologia”.

