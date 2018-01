“Al servizio dell’automobilista”

Milano 29 Gennaio – La professionalità è un requisito indispensabile per lavorare soprattutto in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo. E se una società – come la Pasol di Bollate – è presente sul mercato da oltre 30 anni, significa che della preparazione e della professionalità ne ha fatto addirittura il suo tratto distintivo. Una miriade di servizi, da quelli più complessi fino ai più semplici od usuali, per semplificare ed agevolare ogni incombenza a cui sono soggetti tutti gli automobilisti compresi coloro che ne fanno la loro professione, come gli autotrasportatori.

Pasol è uno studio di consulenza a 360 gradi per la circolazione dei veicoli sia per i privati cittadini che per i professionisti o le società che operano nei Comuni dell’hinterland meneghino o a Milano. Un centro servizi “STA”, cioè uno sportello telematico, che consente di ottenere in tempo reale targa, carta di circolazione e certificato di proprietà di un qualsiasi veicolo, sia esso nuovo od aggiornato, senza essere costretti a rivolgersi ad una miriade di uffici ed Enti diversi (PRA territoriale, Motorizzazione Civile, ecc.) ubicati in luoghi differenti perdendo intere mattinate che potrebbero essere più proficuamente dedicate al lavoro senza il rischio di incorrere in errori od incomprensioni, ‘piatto forte’ dei burocrati italiani. In sintesi, Pasol sbriga efficacemente e in tempi rapidi tutte le formalità per le pratiche auto dal passaggio di proprietà all’immatricolazione o reimmatricolazione, iscrizione o rinnovo della stessa al PRA di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, all’autentica della firma del venditore fino alla radiazione per demolizione o esportazione all’estero di auto, moto e rimorchi. Pasol è abilitato anche al rilascio a vista dei documenti definitivi e delle targe, anche per i ciclomotori e provvede, in tempo reale all’aggiornamento degli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ma non è ancora tutto: l’agenzia di Bollate è un centro servizi autorizzato dalla Regione Lombardia e ciò le consente di riscuotere tasse automobilistiche, di inserire le eventuali esenzioni per disabili o altre casistiche che le prevedono, espletare le pratiche per il rimborso per i veicoli rubati o radiati. Può inoltre rilasciare licenze per conto terzi e proprio e fornire ogni tipo di consulenza assicurativa come responsabilità civile, atti vandalici, tutela legale, infortuni del conducente e molto altro fornendo al cliente un ventaglio ampio di scelta tra le migliore compagnie di assicurazione operanti in Italia.

La patente scaduta! Una dimenticanza (che diventa jattura) in cui è facile incorrere presi dalle innumerevoli incombenze quotidiane. Gli esperti che lavorano in Pasol possono provvedere alla predisposizione della complessa modulistica indispensabile per rinnovo della validità di qualsiasi tipo di patente grazie alla presenza nella loro sede di un medico qualificato ma soprattutto sono in grado di prenotare una visita presso la Commissione medica locale per il rinnovo delle patenti speciali per categoria (C o D), per situazioni cliniche o per il superamento dei limiti di età; di emettere un duplicato per lo smarrimento, il deterioramento o ogni altra variazione a cui sia soggetto il documento di guida, inclusa la patente internazionale.

Ed infine il trasporto professionale: Pasol può predisporre la complessa modulistica sia per la licenza che la carta di circolazione per il trasporto per conto proprio che per conto terzi: insomma cosa aspettiamo a mettersi in contatto con Bollate? info@pasolbollate.it