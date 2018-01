Giorgia Meloni schiera contro Renzi a Firenze la leader dei truffati di Banca Etruria

Milano 28 Gennaio – Matteo Renzi correrà nel collegio Firenze 1 per la Camera e nei listini di Umbria e Campania. A sfidarlo nel capoluogo toscano, fra gli altri, ci sarà una candidata di Fratelli d’Italia molto particolare. Si tratta di Letizia Giorgianni, leader dei risparmiatori truffati di Banca Etruria attiva con il Comitato Vittime del Salva-banche, che da mesi protestano per il crac dell’istituto di credito.

A darne notizia è Giorgia Meloni, leader di FdI. “Vedremo la gente chi sceglierà di votare” dice. “Abbiamo scelto – spiega Meloni a margine di una iniziativa del Family Day – di non riempire le liste con personaggi famosi. Abbiamo dato priorità nel candidare chi ha lavorato nei territori, per cui non abbiamo candidati dai nomi altisonanti”. (Huffington Post)