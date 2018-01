Al Teatro Manzoni ritorna Angelo Pintus “E se fosse stato il cavallo”

Milano 28 Gennaio – IN ESCLUSIVA NAZIONALE AL TEATRO MANZONI dal 29 gennaio al 4 febbraio – dal 19 al 25 marzo – dal 23 al 29 aprile – ANGELO PINTUS – E se fosse stato il Cavallo?!

ISTAT: aumentano i matrimoni in Italia … e ci si sposa in teatro! Angelo Pintus chiese la mano di Michela Sturaro, sua moglie dallo scorso settembre, durante il suo spettacolo all’Arena di Verona; l’esibizione anadata in onda su Italia 1 forse ha spinto Fedez a emularlo in ‘fotocopia’: medesima richiesta sullo stesso palco della città dell’amore.

Non sarà solo questa la ragione del maggior numero di matrimoni (i dati si riferiscono al 2015 e alla prima metà del 2016) però spesso agli spettacoli di Pintus c’è qualche giovane che chiede alla sua fidanzata di convolare a nozze! E Pintus si presta alla sopresa che il futuro sposo organizza all’amata con tanto di dichiarazione pubblica, anello e festeggiamenti degli astanti. Lo spettacolo, in scena per tre settimane, servirà ad incrementare il numero dei matrimoni in Italia? Si vedrà…

Orari: da lunedì a sabato ore 20.45, domenica e 25 aprile ore 15.30

Biglietti – da lunedì a giovedì poltrona Prestige 31.00€; da venerdì a domenica, prefestivi e festivi Presige 35,00€

in fo 02 7636901

LE FOTO SONO DI ANGELO REDAELLI