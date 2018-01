Arluno – Tenta di sottrarre 10mila euro a una 84enne: truffatrice arrestata dai carabinieri.

Milano 27 gennaio – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Legnano (MI) hanno tratto in arresto una 22enne polacca, ritenuta responsabile di tentata truffa. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti su segnalazione del direttore di una banca di Arluno, insospettito dalla richiesta di prelievo di 10mila euro in contanti avanzata da una cliente 84enne, che riferiva di doverli urgentemente prestare al nipote. La vittima, raggiunta dai Carabinieri, ha raccontato di aver ricevuto poco prima una telefonata da un uomo, presentatosi come suo nipote, il quale le richiedeva il denaro per l’istruzione di una pratica notarile, riferendole che nel pomeriggio sarebbe passata la segretaria dello studio professionale a ritirare i contanti. Dopo aver rassicurato l’anziana, gli operanti hanno organizzato la consegna controllata del denaro, con un apposito servizio di osservazione in abiti civili nei pressi dell’abitazione della donna, dove, nel tardo pomeriggio si è presentata la truffatrice, bloccata dai Carabinieri. L’arrestata è stata condotta a San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per verificare l’eventuale responsabilità della donna in altri episodi di truffa.