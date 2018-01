Venerdì 26 gennaio. “TROVATA UNA SEGA” di e con Antonello Taurino

Milano 26 gennaio –PROSCENIO La Soirée di Après-coup

Questa sera uno spettacolo semplicemente geniale con in scena un unico, divertentissimo attore/affabulatore, Antonello Taurino, preciso e ironico, che parte da un fatto di cronaca reale di 33 anni fa: il ritrovamento nel 1984 nel Fosso Reale della vecchia città di Livorno di tre sculture, tre teste, che i maggiori critici e le principali autorità nel campo della storia dell’arte di allora attribuirono all’unanimità al genio di Amedeo Modigliani, che nel 1909, dopo averle scolpite, le buttò perché insoddisfatto del risultato ottenuto…un ritrovamento che mise Livorno al centro del mondo (correva allora il centenario della nascita dell’artista), per poi, dopo solo un mese, essere al centro della più grande “beffa artistica” mai realizzata, perchè quelle tre teste non erano di Modigliani, ma lo scherzo perfettamente riuscito di tre studenti universitari, Pietro Luridiana, Michele Ghelarducci e Pierfrancesco Ferrucci, autori di una delle tre teste ritrovate, e di un giovane artista, Angelo Foglia, autore delle altre due teste.

In “Trovata una sega” Antonello Taurino ci mostra il lato surreale della “grande beffa”, prendendo in prestito il titolo del Vernacoliere di allora e chiamando in causa con nomi e cognomi i protagonisti reali, a partire dal sindaco comunista di Livorno nel 1984, sino ad arrivare alla figlia di Amedeo, Jean, a Vera Durbé direttrice del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea di Villa Maria, a suo fratello Dario Durbé direttore della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, ai grandi esperti come Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi, ai media internazionali, al mercato dei collezionisti e dei galleristi.

Una vicenda “da non crederci” se non fosse che proiezioni di documenti e fotografie originali fanno da supporto all’esilarante racconto di Taurino, offrendoci uno spettacolo dove ogni riferimento a fatti e persone è… assolutamente reale.

