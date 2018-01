Milano: va in scena la materia pura.

Milano 26 gennaio – E’ un percorso dietro le quinte della progettazione, dove protagonista è la materia, l’evento che si terrà sabato prossimo in un opificio del primo ‘900 nel cuore di Milano trasformato in uno spazio dedicato alle pratiche di yoga e meditazione.

L’iniziativa organizzata da un gruppo di architetti, designer, artigiani e decoratori – Tibami, Materia Mista e Vbt – si propone come una passerella non convenzionale, dove sfileranno, per una sera, legno, ferro, rame, ottone, cemento e così via. Materia pura in tutte le sue forme o anime, grezza o lavorata, cruda o raffinata, che racconta di idee, progetti e creazioni e che rappresenta la principale fonte di ispirazione del gruppo.

Un filo conduttore che ha consentito l’incontro e la collaborazione tra i diversi mestieri e le persone del gruppo accomunate da una sintonia creativa. Le immagini dei lavori nati dalla materia pura faranno da cornice all’esposizione e saranno proiettate sulle pareti.

L’appuntamento è dalle 19.30 da CityZen in via San Francesco 15. (ANSA)