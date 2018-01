Milano è memoria. A Palazzo Marino la mostra “POLVERE DI STELLE”

Milano 26 Gennaio – Fino al 2 febbraio con ingresso libero e visite guidate per le scuole.

Nell’ambito delle iniziative di “Milano è Memoria” in ricordo delle vittime della Shoah, fino al 2 febbraio Palazzo Marino ospiterà la mostra fotografico-pittorica “Polvere di Stelle”, realizzata dagli artisti Tom Porta e Lorenzo Franzoni. In Sala Arazzi saranno allestite venti opere con immagini tratte dai campi di concentramento unite a squarci di cielo, rappresentazione di un paesaggio vero del vissuto di dolore e di speranza.

Come spiegato dal documento che accompagnerà l’esposizione, si tratterà di un percorso artistico in grado di suscitare nuove emozioni e quei grandi sentimenti indispensabili per non dimenticare e fare della memoria un palpitante aiuto quotidiano.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14. Non sarà visitabile la domenica. L’entrata è libera con ingresso dal portone principale di Palazzo Marino e accrediti in portineria. Sono previste visite guidate con le scolaresche milanesi.