Banca d’Italia: 75 nuove assunzioni

Milano 26 Gennaio – La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 75 nuove figure: 18 figure da destinare alle attivita’ di vigilanza sul sistema bancario; 10 figure da destinare alle attivita’ connesse con i mercati e i sistemi di pagamento; 15 figure da destinare alle esigenze delle Segreterie tecniche, con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo; 10 figure con orientamento nelle discipline statistiche; 6 figure da destinare alla ricerca economica, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: eta’ non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione; adeguata conoscenza della lingua italiana; etc. Ecco nello specifico quali sono le 75 nuove figure ricercate … continua