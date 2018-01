A Milano torna il festival food “Il mondo in un raviolo”

Milano 26 Gennaio – Il mondo in un raviolo è un festival food che ci porterà a scoprire, nell’ultimo weekend di gennaio, la pasta ripiena più buona del mondo: il raviolo è un piatto tipico italiano, tradizionale, che presenta tante varianti diverse. Ma il raviolo non si mangia solo in Italia: è un piatto consumato in ogni angolo del mondo, con ricette differenti a seconda delle molteplici culture del mondo.

Raviolo cinese, raviolo indiano, raviolo coreano, raviolo italiano: da venerdì 26 a domenica 28 gennaio 2018 “Il mondo in un raviolo” ci permetterà di conoscere tutti i sapori di una pasta ripiena che non conosce confini. Il programma prevede ricette davvero gustose, servite in diverse location per scoprire quante facce può avere un raviolo.

Zibo cuochi itineranti, Dou Asian Passion, GAM Bistrot Milano, Taj Mahal Milan Indian Restaurant, La Ravioleria Sarpi, Inkanto – Autentica Cucina Peruviana, Shambala: in ogni locale si potrà assaporare una variante diversa di raviolo, pagando con i gettoni messi a disposizione da Eataly.

Gli orari per scoprire i ravioli del mondo sono i seguenti: venerdì 26 gennaio dalle ore 18 alle ore 23, sabato 27 gennaio dalle ore 12 alle ore 23, domenica 28 gennaio dalle ore 12 alle ore 22. (Il Giorno)