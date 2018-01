Piccolo Teatro Strehler Prima nazionale assoluta “Freud o l’interpretazione dei sogni” fino all’11 marzo

(foto Masiar Pasquali )

Sogni ed enigmi nella nuova produzione del Piccolo Teatro – regia di Federico Tiezzi

Milano 25 Gennaio Due mesi di incontri e una rassegna cinematografica, uno spettacolo monumentale che abiterà il grande palcoscenico dello Strehler per oltre un mese e mezzo, debuttando in prima nazionale assoluta. Un tema potente, una compagnia con interpreti d’eccezione guidata da Federico Tiezzi che lavora al Piccolo con grande successo fin dal 2015. Un’opera mai portata in scena, “Freud o l’interpretazione dei sogni” è ispirato al testo pubblicato nel 1899 che anticipava le inquietudini del ‘secolo breve’. Nel testo di Stefano Massini, nella traduzione scenica e visione registica di Tiezzi, il mosaico di casi e personaggi narrati da Freud diventano tasselli di un enigma da decifrare. Un catalogo della contemporaneità che attraverso i sogni misura la potenza e le oscurità della mente umana. Lo spettacolo, come il testo, è la messa in scena di un racconto di formazione, di un percorso che il protagonista compie in cerca della propria identità. Questo Sigmund Freud è diverso dallo scienziato ‘vincente’, è un uomo che fallisce, sbaglia, procede per tentativi, coltiva continui dubbi, si scontra con i pazienti. E’ un cercatore, un uomo dalla ricca e tormentata umanità.

Insieme al protagonista Fabrizio Gifuni, un cast d’eccezione tra cui: Elena Ghiaurov, Marco Foschi, Giovanni Franzoni, Sandra Toffolatti, Bruna Rossi, Debora Zuin. Le recite saranno accompagnate, per quasi due mesi, da un ciclo di incontri al Piccolo e da una rassegna cinematrografica all’Anteo Palazzo del Cinema.

Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.30 (ad eccezione del 28 febbraio alle ore 15.00 riservato alle scuole); domenica ore 16.00; lunedì riposo

Prezzi: platea 33,00€, balconata 26,00€

Info www.piccoloteatro.org