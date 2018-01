1° febbraio in Sormani il primo incontro del ciclo “Capolavori dal mondo”, per esplorare la letteratura degli altri continenti

Milano 25 Gennaio – Per favorire il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca le Associazioni delle comunità internazionali presenti in città, riunite nel Forum della Città Mondo, presentano i capolavori delle loro letterature: un programma di incontri letterari con nove appuntamenti, da febbraio a giugno, distribuiti sul territorio in altrettante sedi dei Municipi di Milano. L’ingresso agli incontri è libero fino a esaurimento posti.

Si comincia giovedì 1° febbraio alle ore 18 nella Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani con la presentazione di un grande classico della letteratura cinese, il romanzo del XVI secolo “Viaggio in Occidente” che con il suo popolarissimo eroe Scimmiotto ha influenzato anche il nostro immaginario moderno: molti ricorderanno il fumetto disegnato da Milo Manara nel 1976, i più giovani penseranno al manga “Dragon Ball” che a questo classico è liberamente ispirato. Scimmiotto, impertinente e iconoclasta, fu elogiato da Mao come metafora del potere liberatorio della rivoluzione, ed è onnipresente nei media cinesi. Le specialiste dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, Alessandra Lavagnino e Simona Gallo, ne faranno conoscere molti aspetti poco noti. Come scriveva Italo Calvino, “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.

Il secondo incontro avrà luogo giovedì 22 febbraio, alle ore 18, nel Municipio 6 presso la Casa delle Arti – Spazio Alda Merini di via Magolfa e vedrà protagonista la poesia con un classico in lingua berbera: l’opera di Si Mohand (1849-1905) presentata da Vermondo Brugnatelli, che ne ha curato la prima traduzione in italiano, con letture in lingua originale e canti moderni a cura dell’Associazione culturale Berbera.

Il terzo incontro è una serata speciale dedicata a Gabriel García Márquez per celebrare i 50 anni dalla prima traduzione in italiano di “Cent’anni di Solitudine”: giovedì 1 marzo dalle ore 18 alle 21 all’Auditorium “Cerri” di via Valvassori Peroni (Municipio 3) le associazioni dei colombiani presenti in Italia evocheranno il Macondo di Gabo con letture collettive, una conferenza che esplora i rapporti tra la musica popolare colombiana e la prosa del romanzo e un concerto tenuto da un gruppo musicale venuto dalla regione di Baranquilla in Colombia.

La rassegna proseguirà con i capolavori di Egitto (Mahfuz, 15 marzo Biblioteca Fra Cristoforo, Municipio 5), Cile (Neruda, 19 aprile Casa della Memoria, Municipio 9), Brasile (Vinícius de Moraes, 3 maggio Villa Scheibler, Municipio 8), poi un altro evento speciale, giovedì 17 maggio, al Mercato Comunale di viale Monza 54 (Municipio 2), intitolato “Diwan Mediterraneo” (letture di poesie arabe, italiane e spagnole che illustrano la circolazione degli influssi culturali nelle letterature dei paesi del Mediterraneo). Si concluderà con l’India (il Ramayana, 31 maggio Biblioteca Sicilia, Municipio 7) e con un incontro dedicato alle voci femminili dell’Africa subsahariana (14 giugno alla Cascina Casottello, Municipio 4).

Info: c.reticoopculturale@ comune.milano.it – tel. 02.884.46692 – 63633

Programma

giovedì 1 febbraio ore 18

Biblioteca Sormani – Sala del Grechetto – Via Francesco Sforza 7

CINA. Il “Viaggio in Occidente”: le avventure di Scimmiotto e di altri eroi – con Alessandra Lavagnino e Simona Gallo – a cura di Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano

giovedì 22 febbraio ore 18

Casa delle Arti – Spazio Alda Merini – Via Magolfa 32

CABILIA (ALGERIA). La poesia dell’esilio: l’attualità di Si Mohand – con Vermondo Brugnatelli, Rabah Djennadi e Baya Ferrah – a cura di Associazione Culturale Berbera

giovedì 1 marzo ore 18

Auditorium “Stefano Cerri” – Via Valvassori Peroni 56

COLOMBIA.“Cent’anni di solitudine”. Il Macondo di Gabo in Italia – con Irina Bajini, Carolina Margherita e Conjunto musical folclórico Tradición – a cura della “Red Cultural Internacional Colombia es cultura” in collaborazione con le associazioni Migras, Unidos por Colombia, SDA Dream Dance Brescia, Tefa Colombia Onlus

giovedì 15 marzo ore 18

Biblioteca Fra Cristoforo – Via Fra Cristoforo 6

EGITTO. Nagib Mahfuz: “Il rione dei ragazzi” (Awlad haretna) romanzo “teologico”? – con Paolo Branca e Rania Ibrahim

giovedì 19 aprile ore 18

Casa della Memoria – Via Federico Confalonieri 14

CILE. Pablo Neruda: cantare la storia, cantare la vita – Recital di Milton Fernàndez con Angel Galzerano – a cura di Associazione MilanoFestivaLetteratura

giovedì 3 maggio ore 18

Villa Scheibler – Via Felice Orsini, 21

BRASILE. “La vita è l’arte dell’incontro”: Vinícius de Moraes, fra canzone e poesia – con Roberto Francavilla e Marco Antonio Ribeiro Vieira Lima

giovedì 17 maggio ore 18

Mercato Comunale – Viale Monza 54

DIWAN MEDITERRANEO: la poesia araba e la sua influenza in Italia e in Spagna – con Wael Farouq, Carmen Covito e altri lettori in arabo, italiano e spagnolo – in collaborazione con Radio NoLo

giovedì 31 maggio ore 18

Biblioteca Sicilia – Via Sacco 14

INDIA. Il Ramayana: le grandi gesta di un Avatar – con Vanna Scolari, Marco Briccola e la musica dal vivo di Ashanka Sen al sitar – a cura di Centro di Cultura Italia-Asia

giovedì 14 giugno ore 18

Cascina Casottello – Via Fabio Massimo, 19

AFRICA. Ken Bugul e altre voci di donna – con Silvia Riva e gli artisti dell’Associazione Maschere Nere – in collaborazione con Associazione Sunugal