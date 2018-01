Carabinieri arrestano a Milano un rapinatore seriale di prostitute

Milano 25 gennaio – I carabinieri della Compagnia Porta Magenta di Milano hanno arrestato un rapinatore seriale accusato di aver derubato otto prostitute tra Milano e il suo hinterland, minacciando di sfregiarle con l’acido. Sull’uomo, un operaio pregiudicato di origine egiziana di 53 anni residente ad Asti, c’è un fascicolo alla Procura di Monza per altre quattro rapine. Il 53nne è stato arrestato dai militari che lo pedinavano, subito dopo un colpo commesso nella notte tra il 20 e il 21 gennaio scorsi ai danni di una 25enne “lucciola” romena che aveva fatto salire sulla sua Fiat Croma grigia in via dei Leoni a Bollate, nel Milanese. Sulla macchina l’uomo l’ha minacciata di lanciarle sul viso il liquido bianco che teneva in una boccetta dicendole che era un acido (si è scoperto poi che era shampoo), riuscendo così a farsi consegnare cento euro e una collanina d’oro. Le otto rapine contestate all’arrestato, che ha precedenti specifici, sono state commesse sempre con il medesimo “modus operandi” tra fine novembre 2017 e gennaio 2018. I militari sospettano che l’operaio che lavora in un’azienda agricola dell’Astigiano, abbia commesse altre rapine, e invitano le eventuali vittime che non lo hanno denunciato a farsi avanti. Dalle indagini, è infatti emerso che nei due mesi presi in esame l’uomo si recava a Milano quasi ogni due giorni.(Askanews)