L’infinita ipocrisia di Sala e del PD sul Popolo Ebraico

Ci voleva un chiodo per svegliare i nostri sull’importanza della lotta alle discriminazioni verso gli Ebrei. Quando una serie di Islamici ne avevano invocato il genocidio sulle orme di Maometto per condannarli ci era voluto più di un mese. Sono lieto ddi vedere che i tempi di reazione migliorano.

Bussolati ricollega il gesto alle frasi di Fontana sulla razza. Sarà. Io però vorrei sapere, qualora lui abbia informazioni più accurate delle mie, come faccia: Fiocchi non era Ebreo, non fu deportato per la sua appartenenza razziale e quindi la vedo dura che le parole del Leghista possano essere l’elemento scatenante.