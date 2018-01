“Imprese impossibili? Non per le donne” – Sabato 27 gennaio palazzo Stelline

“Imprese impossibili? Non per le donne”. Una massima che purtroppo in Italia e in Europa non trova corrispondenza nella realtà, con numeri che raccontano di un universo femminile ancora troppo lontano dalla parità effettiva sotto tutti i punti di vista. “Insieme all’On. Elena Centemero ho voluto fortemente questo momento di incontro a Milano – spiega Stefano Maullu, Europarlamentare e Vice Presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo – perché è un tema di cui non si parla mai abbastanza e di grande attualità anche e soprattutto in sede europea”. Sabato 27 gennaio, dalle ore 10.15, presso Palazzo delle Stelline in corso Magenta 61 a Milano ci sarà anche Maria Stella Gelmini, oltre a una serie di interventi sui quali si strutturerà la mattinata di lavori, per entrare nel merito di ogni aspetto. “Abbiamo voluto affrontare il tema con due differenti panel – continua Stefano Maullu -, uno sulla violenza sulle donne, orrore di cui troppo spesso ancora si riempiono le cronache, e uno su imprenditoria e lavoro per le donne, alla luce di condizioni attuali che non garantiscono ancora una vera e propria parità effettiva”. Il dato occupazionale in Italia e in Europa non è infatti dei più rosei: il gap salariale parte dal 5%, passa dall’8% circa del caso italiano e arriva a picchi del 30%-40%. Ma non è solo sugli stipendi che si misura la diseguaglianza, bensì anche e soprattutto su mansioni e posizioni lavorative: su un 46% di rappresentanza femminile nel mondo del lavoro, per quanto riguarda le posizioni manageriali il rapporto è 3/1 in favore degli uomini. Stesso discorso vale per le tipologie contrattuali: una donna su tre – il 32% circa – ha un lavoro part-time, al contrario degli uomini che si attestano ad una percentuale inferiore al 10%. Lavorare e fare impresa per le donne è… un’impresa impossibile? No, non può esserlo e le donne devono essere messe nelle condizioni ottimali per avere uguali opportunità rispetto agli uomini. Quali gli strumenti legislativi per costruire equità e parità di genere vera nel mondo del lavoro e dell’impresa per le donne? Quale l’impegno delle Istituzioni Italiane ed Europee? A palazzo Stelline sabato mattina si parlerà di tutto questo e soprattutto di soluzioni concrete.