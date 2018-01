GdF, droga: 8 arresti a Milano

Milano 24 gennaio – Con l’operazione di ieri mattina coordinata dalla Dda di Milano che ha portato il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ad arrestare otto persone tra Lombardia e Calabria, quasi tutte pregiudicate e alcune delle quali vicine alla ‘ndrina Barbaro-Papalia di Platì (Reggio Calabria) è stata azzerata una associazione per delinquere dedita al traffico, anche internazionale, di stupefacenti e operativa nel milanese.

Il gruppo criminale, che aveva le basi a Corsico, Assago, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio, come si legge in una nota firmata dal Procuratore della Repubblica Francesco Greco, sarebbe stato protagonista di una serie di cessioni di cocaina per un totale di 8 chili e avrebbe avuto contatti soprattutto in Colombia, Brasile, Spagna, Olanda e Bulgaria. Contatti, come ha ricostruito l’inchiesta del procuratore aggiunto Alessandra Dolci, finalizzati alla ricerca della droga da ‘importare’ in Italia e da distribuire sulla piazza italiana.(ANSA)