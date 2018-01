Milano 23 Gennaio – Tra le varie professioni che si possono intraprendere, è da considerare quella di massaggiatore professionista. Diventare massaggiatore professionista a Milano e provincia, permette, tra le altre cose, di godere di numerosi vantaggi e la possibilità di trovare molto più facilmente una soddisfacente occupazione.

Per centrare questo importante obiettivo, è bene affidarsi alla professionalità e alla esperienza della Scuola di Massaggio Professionale Diabasi (per maggiori info visita questa pagina), una istituzione che dal 1999 è sinonimo di formazione professionale.

Ma non è tutto. Di fatti, oltre che poter contare su un esperto team di insegnanti, questa scuola consente di poter scegliere tra numerosi corsi. Tra le varie caratteristiche che contraddistinguono questa scuola di massaggio professionale, spicca la possibilità di ricevere anche una formazione personalizzata.

In pratica, si può organizzare di seguire un corso tanto in full-immersion quanto nella formula weekend. Una formula che è particolarmente utile a chi ha problemi per tutta una serie di motivi. Questa soluzione, comunque, si rivela vincente anche per chi ha un centro benessere oppure un centro massaggio o una spa e desidera che tutto il personale che vi lavora sia adeguatamente formato. Potrà anche essere una soluzione comoda anche per chi voglia poter apprendere nuove tecniche.

Quali corsi si possono seguire?

La dinamica proposta di corsi che si possono seguire, consente di avere una ampia scelta in campo professionale. Per esempio, si può conseguire il Diploma Biennale in Massaggio Massoterapico per il Benessere, il Diploma di Operatore in Massaggio Sportivo, il Diploma di Operatore in Massaggio Olistico, come pure il Diploma di Operatore in Massaggio Terme e SPA, il Diploma Biennale Professionale in Docente del Massaggio, il Diploma Biennale di Operatore in Massaggio Professionale, oppure si potrà decidere di seguire il percorso formativo proposto dai Corsi di Riflessologia Plantare.

Le prospettive lavorative di un massaggiatore professionale

Alla base delle prospettive lavorative offerte da questa scuola per diventare un massaggiatore professionale, troviamo l’opportunità di poter conseguire il Diploma Europeo in Massage Therapist. Un titolo prestigioso che, oltre a rappresentare il coronamento e il successo del proprio percorso formativo, qualifica il massaggiatore e gli consente di poter operare sia in Italia così come anche nei paesi che fanno parte della Comunità Europea.

Il Diploma Europeo in Massage Therapist, può, quindi, essere considerato come un assoluto requisito di eccellenza, tramite il quale si potrà decidere di svolgere la professione presso Hotel, Centri Benessere, Spa, Palestre, Stabilimenti Termali, Navi da Crociera, Villaggi Turistici e altro ancora. Di conseguenza, è una importante soddisfazione professionale e un risultato immediato che solamente questa prestigiosa scuola di massaggio è in grado di offrire.

Quale stato di salute gode il mercato del lavoro per massaggiatori professionisti?

Il massaggio è una delle più antiche tecniche naturali utilizzate per ristabilire l’equilibrio fisico e psichico dell’essere umano, ed è stato impiegato da molte persone sin dai tempi più remoti. Non c’è nulla di meglio che poter ricever un bel massaggio rilassante, perché, oltre a disintossicare l’organismo e liberare le tensioni, aiuta anche i muscoli, il cervello, i nervi e i vari organi interni, stimolando una migliore circolazione sanguigna. Stimolando la circolazione sanguigna e linfatica, il massaggio garantisce il rilassamento e l’ossigenazione delle cellule del corpo.

Per quello che riguarda il settore del benessere, Milano e provincia come, del resto in tutta l’Italia, si registra una forte crescita. Dati che confermano una tendenza generale che vede sempre più italiani, porre il benessere fisico al centro di maggiori attenzioni rispetto ad un recente passato.

Il quadro, quindi, dello stato di salute del mercato del lavoro per massaggiatori professionisti, è quanto mai soddisfacente e, secondo recenti previsioni, in ulteriore miglioramento. D’altra parte, è sufficiente analizzare i dati che si possono leggere nel registro delle imprese presso le varie Camere di commercio. Quindi, dato che il mercato è in forte aumento, il diventare massaggiatore professionista a Milano e provincia, si traduce in una ottima prospettiva lavorativa.

Se le possibilità di trovare lavoro rapidamente in Italia come massaggiatore professionista sono alte, non è assolutamente da dimenticare che sono numerose le ricerche effettuate a livello globale, che indicano, senza dubbi, che il mercato dei massaggi stia aumentando in quasi tutte le parti del mondo. Il che vuol dire, tra l’altro, che vi sono numerose società multinazionali che assumono massaggiatori professionisti per soddisfare la forte domanda.

Diventare un massaggiatore professionista di successo

Certamente, tra il corso massaggio base, il corso massaggio sportivo, il corso massaggio ayurvedico e il corso massaggio thailandese, proposti, vi è quella che consente a chiunque, di poter diventare un massaggiatore professionista di successo. Di fatti, per arrivare a ciò, è assolutamente necessario prepararsi.

La professione di massaggiatore richiede una preparazione fisica e teorica. Bisogna conoscere bene le tecniche ed essere molto sensibili ad applicarle efficacemente. Pertanto, è importante seguire un corso in una scuola seria per praticare e padroneggiare i movimenti principali. In questo modo, si potrà ricevere un corretto insegnamento tanto teorico quanto pratico. Imparare anche ad eseguire correttamente gli esercizi rafforzano la muscolatura delle dita, ad esempio, fa parte di una formazione completa.

È, poi, da considerare che vi sono una infinità di tipi di massaggi, che, comunque rientrano in due tipologie fondamentali, ossia di benessere e terapeutici. I massaggi di benessere si basano principalmente su tecniche di massaggio orientale. Quelli terapeutici, sono da considerare come terapia complementare nel trattamento delle malattie. Ovviamente, i massaggi possono anche essere impiegati semplicemente per rilassare e alleviare le tensioni del corpo, ma, anche, come drenaggio linfatico, per prevenire e trattare problemi come la cellulite e la ritenzione di liquidi nel corpo.

Altro importante campo, è quello dello sport. In questo caso, si avrà una funzione duplice. Infatti, si dovrà intervenire prima di una gara, proprio per fornire tonicità ed elasticità al muscolo onde evitare al massimo che l’atleta possa andare incontro a vari tipi di traumi, come pure dopo lo svolgimento dell’evento sportivo, al fine di velocizzarne i cosiddetti tempi di recupero. Quindi, una carriera che permetterà di conseguire ottimi risultati sotto ogni punto di vista, quella che prospetta questa eccezionale scuola di massaggio.

In conclusione, a prescindere dal tipo di corso che si vorrà intraprendere, dall’indirizzo verso il quale ci si vorrà orientare, il diventare un massaggiatore professionista a Milano e provincia, consentirà di intraprendere una carriera professionale soddisfacente e ricca di successi e di soddisfazioni.