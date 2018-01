Precipita a terra dal sesto piano, un’ anziana di 77 anni e muore.

Milano 23 gennaio – Tragedia nella mattinata di lunedì 22 gennaio a Milano. Alle sei del mattino, in piazza Maria Adelaide di Savoia (angolo via Eustachi), una donna di settantasette anni è precipitata per terra, in strada, dal sesto piano. Era molto conosciuta nella zona per la sua attività formativa.

Ad accorgersi del tonfo è stato il titolare di un bar nei pressi, che stava aprendo il suo locale. L’uomo ha avvertito immediatamente il servizio di soccorso: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto anche la polizia.(MilanoToday)