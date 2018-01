Passante usa la app della polizia e fa arrestare uno spacciatore.

Milano 22 gennaio – Un cittadino ha segnalato un giro di spaccio, a Milano, da parte di alcuni immigrati nella piazza della stazione Centrale, a Milano, e dopo alcune ore gli agenti di una Volante hanno individuato i soggetti e ne hanno arrestato uno. Il giovane (le cui generalità sono rimaste anonime) ha utilizzato per dare l’allarme la nuova app ‘YouPol’ lanciata lo scorso novembre dal ministero dell’Interno per contrastare spaccio e bullismo attraverso uno strumento molto usato tra i giovani.



Così, sabato pomeriggio, il passante ha inviato la sua segnalazione che è giunta nella centrale operativa della questura. Quando sono arrivati, gli agenti non hanno trovato quanto segnalato. Ma alcune ore dopo, ripassando, proprio in quel luogo hanno trovato persone vestite come quelle descritte, a formare un capannello. Alla vista della polizia sono tutti scappati, ma i poliziotti hanno bloccato un gambiano di 22 anni, senza fissa dimora, con 7 grammi di marijuana. In un cestino vicino altri 150 grammi della stessa sostanza e lo straniero è stato arrestato per spaccio.



‘You Pol’ è un’app che permette di inviare immagini, video, segnalazioni scritte in tempo reale alle sale operative della polizia di Stato. Al momento è in funzione a Roma, Milano e Catania, ed entro l’estate dovrebbe funzionare in tutti i capoluoghi di regione per poi essere estesa a tutte le città. In un altro controllo, sempre alla stazione Centrale di Milano, la polizia ha arrestato per resistenza un libico di 30 anni, irregolare e con precedenti, che durante un controllo aveva estratto un coltellino minacciando gli agenti.(Repubblica)