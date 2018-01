Muore il mercato comunale di via Rombon grazie al totale abbandono del Comune di Milano.

Milano 22 Gennaio – Sabato pomeriggio, dopo 50 ANNI di operosità, la signora Ivana ha ABBASSATO DEFINITIVAMENTE le serrande di quella che è stata l’attività professionale della sua vita.

Un 2017 che ha visto gettare la spugna a un’attività commerciale dietro l’altra.

Dal gestore del bar al fruttivendolo, per passare a maggio alla chiusura del supermercato IN’S.

Non ce l’ha fatta neppure Ivano il macellaio che il mese scorso ha dato forfait.

Sabato ha ultimato il suo capitolo anche la panetteria che ha scritto un pezzo di storia del nostro quartiere.

Una campagna elettorale all’insegna dell’attenzione verso le periferie, tante promesse per la riqualificazione del mercato rionale da parte dall’amministrazione comunale, tanti vani propositi offerti dal Municipio 3…INVECE la realtà presenta una struttura fatiscente PRIVA DI RISCALDAMENTO E D’ILLUMINAZIONE CENTRALE, dove sono evidenti le infiltrazioni d’acqua segnalate all’amministrazione che non interviene.

Il Comune di Milano non ha ancora rinnovato il permesso di vendita alle ULTIME 2 ATTIVITÀ rimaste aperte ma ha preteso l’affitto del primo trimestre.

Nessuna garanzia quindi del loro futuro e di quello del mercato coperto.

Ci domandiamo come sia possibile che il profeta dell’Expo non riesca a riqualificare una semplice struttura comunale e renderla fiorente.

Ci domandiamo come si possa ancora CREDERE ALLE PROMESSE dei nostri attuali governanti in prospettiva delle prossime elezioni regionali e nazionali…QUANDO AD OGGI LA PRESA IN GIRO È SOTTO AI NOSTRI OCCHI.

(Lambrate informa)