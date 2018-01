Il Diavolo torna corsaro e vince a Cagliari. Doppio Kessie per i tre punti.

Milano 22 Gennaio – Undici partite in un mese e mezzo, questo è il tour de force che i rossoneri si trovano a dover affrontare dopo la sosta. Il ciclo infernale si apre con la vittoria in terra sarda, una vittoria che in trasferta mancava da quasi tre mesi e che per la prima volta in stagione vede il Milan vincere in rimonta, ribaltando il risultato.

Questo certifica che Gattuso qualcosa di buono dalla squadra lo sta tirando fuori, non si vede il calcio champagne ma adesso questa squadra ha carattere, come se i giocatori cercassero di assomigliare al proprio allenatore, mettendo in campo applicazione e voglia, dinamismo e generosità per aiutare il compagno, senza disdegnare a tratti qualche buona trama di gioco.Si è passati dall’essere sempre secondi sul pallone durante la gestione Montella, al non mollare un centimetro di campo senza lottare, anche grazie alla costante crescita della condizione fisica cercata maniacalmente da Gattuso e il suo staff. È un Milan che non si abbatte più quando prende gol, infatti dopo la papera di Donnarumma che regala il vantaggio al Cagliari, i rossoneri anche rischiando qualcosa dietro, si danno da fare per rimettere in piedi la gara e ci riescono prima del riposo. Nel secondo tempo col vento contrario è più complicato distendersi, ma l’attenzione per rischiare il meno possibile c’è da parte di tutti e solo nel finale Gattuso deve arrabbiarsi per un pallone buttato via, che regala l’angolo ai sardi all’ultimo secondo come a Benevento. In Campania finì col gol del pareggio di Brignoli, in Sardegna invece la palla finisce sul fondo, segno evidente che la fortuna aiuta gli audaci, perché a differenza di Benevento, il Milan a Cagliari l’audacia l’ha fatta vedere.A fine partita Gattuso spende parole di elogio per Barella, espulso nel finale ma autore di una grande gara impreziosita dal gol iniziale, dice che lo voleva già due anni fa, gli crediamo, il ragazzo in campo è sempre vispo e fa giocate saporite come una forma di Pecorino sardo della Barbagia. Un centrocampista pronto per una grande squadra e il Milan ha carenza numerica proprio nel ruolo di mezzala. Facile immaginare che a Giugno, in caso di conferma sulla panchina, una delle richieste del mister sarà proprio il ventunenne Cagliaritano.

Racconto e analisi tattica.

Solito 4-3-3 per il Milan, 3-5-2 di copertura per il Cagliari. Sono forsennati i ritmi di inizio gara, come ormai sempre accade nel calcio di oggi, si vede molta fisicità nel primo quarto d’ora.

L’allenatore del Cagliari Lopez ha creato una sorta di gabbia per limitare la regia di Biglia, tre centrocampisti rossoblu provano a chiudere le linee di passaggio all’argentino e complice anche un pressing alto, il Milan incarica Bonucci di saltare il centrocampo con i suoi lanci, non sempre una grande idea quando c’è vento forte come quello durante la gara.

La catena rossonera di destra lavora bene, quella di sinistra non altrettanto, Calhanoglu e Bonaventura non si intendono ancora come Kessie e Suso, e Rodriguez gioca forse la peggior partita da quando è al Milan.

Il Cagliari arriva spesso sul fondo da destra, con Faragó che fa diventare matto Rodriguez, ma punta molto anche sulle giocate di Barella che infatti va in gol al minuto 8′, complice l’errore da matita rossa di Donnarumma.

Il Milan non si disunisce e prova a recuperare il risultato, rischia qualcosa dietro concedendo un paio di occasioni al Cagliari ma va vicino al pareggio, fermato solo da un ottimo Cragno autore di tre interventi provvidenziali.

Milan che trova il pareggio su rigore al minuto 35′, intervento scellerato in area di Ceppitelli su Kalinic e Kessie trasforma dagli undici metri. 7′ minuti più tardi i rossoneri passano in vantaggio, ancora Kessie, che sfrutta il buon lavoro di Kalinic in area, il croato che fino a quel momento aveva sbagliato molte palle, difende bene il possesso e gioca di sponda servendo l’ivoriano che deposita in rete. 1-2 e rimonta compiuta prima del riposo.