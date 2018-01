Auditorium: le opere dei grandi autori russi in questo mese con l’orchestra sinfonica laVerdi

Milano 22 Gennaio – In questo mese, presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo (Largo Gustav Mahler – www.vivaticket.it) l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi – laVerdi eseguirà ed interpreterà le opere dei grandi autori russi della musica classica come Cajkovskij, Mussorgskij e Shostakovic.

Ecco il programma completo:

24-25-28 gennaio – Cajkovskij-Gon – Dir. Maxim Emelyanychev

28 gennaio – Incontro sui Canti e Danze di Morte

2-4 febbraio – Mussurgskij-Shostakovic – Dir. Zhan Xian

6 febbraio – Castiglione-Melchiorre-Scelsi – Dir. Francesco Bossaglia

9-11 febbraio – Sinfollia – con Dosto & Yeski e Donna Olimpia

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi è stata fondata nel 1993 da Vladimir Delman diventando fin da subito un riferimento imprescindibile per il grande repertorio sinfonico a Milano e in tutta la Lombardia. La sede dei primi concerti fu in origine la Sala Verdi del Conservatorio di Milano per poi passare al Teatro Lirico. Il 6 ottobre 1999 è stata inaugurata, con la Sinfonia n. 2 Resurrezione di Mahler diretta da Riccardo Chailly, la nuova sede stabile dell’Orchestra, l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, che per le sue caratteristiche estetiche, tecnologiche e acustiche è considerata una delle migliori sale da concerto italiane nonché un luogo storico della cultura milanese. Sul podio de laVerdi dal 1999 ad oggi si sono susseguiti tre Direttori Musicali di altissimo prestigio: Riccardo Chailly (1999-2005), la cui esperienza ha portato laVerdi ad imporsi come una delle più rilevanti realtà sinfoniche nazionali, in grado di affrontare un repertorio che spazia da Bach ai capisaldi del sinfonismo ottocentesco fino alla musica del Novecento; Zhang Xian (2009 – 2016), primo direttore donna ad assumere un tale incarico in Italia e, infine, Claus Peter Flor (2017/18 – in corso). Nel corso della sua giovane storia, laVerdi ha ospitato alcune delle più prestigiose bacchette della seconda metà del ‘900, da Carlo Maria Giulini a Peter Maag, da Georges Pretre fino a Vladimir Fedoseyev, Helmuth Rilling, Patrick Fournillier e Riccardo Muti. Tra i grandi solisti protagonisti di memorabili concerti con laVerdi ricordiamo: Martha Argerich, Aldo Ceccato, Tibor Varga, Steven Isserlis, Lilya Zilberstein, Roberto Prosseda, Kolja Blacher e Yefim Bronfman.

