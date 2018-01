4000 coperte termiche per i clochard. Numero solidale 45543

Milano 20 Gennaio – Le persone che vivono in strada stanno affrontando temperature sempre più rigide. Per aiutarle stanno per arrivare delle coperte speciali. Saranno 4.000 le coperte termiche, infatti, che i volontari di Fondazione Progetto Arca distribuiranno da venerdì 19 gennaio a Milano e Roma ai senza dimora che vivono in strada e devono affrontare le rigide temperature di questi giorni di gennaio.

La distribuzione delle coperte sarà resa possibile grazie al lavoro delle Unità di strada, squadre di volontari guidate da un operatore responsabile che percorrono le zone più sensibili delle due città per dare supporto e sollievo alle persone in difficoltà che dimorano per strada. Le Unità di strada offrono tè caldo, panini e brioche, insieme alla possibilità di un accompagnamento nei Centri di accoglienza. Da venerdì 19, a chi ancora rifiuterà un ricovero all’asciutto e al sicuro, Progetto Arca donerà una coperta termica per dare un minimo sollievo alle notti all’addiaccio.

A Milano, oltre alla distribuzione delle coperte termiche, Progetto Arca ha aperto da un mese il Mezzanino della metropolitana in Stazione Centrale, che accoglie ogni sera 70 persone senza dimora. A loro viene assicurato ogni sera un pasto caldo, un posto per dormire e la colazione la mattina seguente.

La donazione e distribuzione di coperte termiche a Milano e Roma e l’accoglienza nel Mezzanino della Stazione Centrale fa parte del piano di interventi che Progetto Arca mette in atto durante l’inverno per aiutare le persone in grave stato di indigenza, e che prevede ogni giorno la distribuzione di oltre 5.000 pasti caldi e l’offerta di 2.000 posti letto, più altri 200 messi a disposizione in gratuità dalla Fondazione come accoglienza straordinaria fino al 31 marzo 2018.

A questo si aggiunge l’organizzazione di Unità di strada 7/7 e di un servizio di Hub mobile reperibile h 24 per i casi più urgenti.

È per sostener questi servizio che è in corso in questi giorni la campagna con numero solidale 45543 attiva fino al 3 febbraio. Con un sms a questo numero è possibile donare 2 euro, mentre con una chiamata da rete fissa il dono è di 5 o 10 euro (Vita)