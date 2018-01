Arezzo vuol far causa alla Boschi per danno d’immagine

Il Sindaco di centrodestra della città Toscana non ha preso molto bene come il PD ha trattato la sua città, né come l’immagine ne è uscita, per questo a Klaus Davi, Ghinelli, ha avuto modo di riservare a tutto il Giglio magico di Rignano parole dolci e comprensive:

“Non sono in grado di dare cifre – dice a proposito della quantificazione del danno – ma sono mesi che, del tutto immeritatamente, il brand Arezzo, sulla stampa italiana e internazionale, nei telegiornali della Cnn, sulla tv tedesca, sui giornali francesi, spagnoli perfino cinesi, viene associato alle vicende della famiglia Boschi, a storie di presunte truffe dei risparmiatori e manipolazioni”

[ci vuole] “un segnale anche verso i cittadini infangati internazionalmente dalla Boschi e dalla sua famiglia senza aver fatto assolutamente nulla per meritarlo. Il ricavato della causa lo destinerò totalmente al ristoro dei cittadini che hanno perso tutto con l’azzeramento di Banca Etruria”.

[Renzi]”Aveva annunciato di volersi candidare in questa circoscrizione. Poi magicamente apprendiamo che il suo nome non compare più nelle liste e veleggia altrove. Con tutto il rispetto, è scappato come un coniglio. Abbiamo assistito all’ennesima bufala di Renzi, una presa in giro degli aretini che ho l’onore di rappresentare ma del cui giudizio lui ha paura”.

“Ora che finalmente ci siamo Renzi si nasconde sotto la gonnella del Pd, sapendo di averne sparata un’altra delle sue. Per l’ennesima volta – aggiunge – si prende gioco degli aretini, tutti gli aretini, che attendevano il 4 marzo per dirgli nelle urne cosa pensano delle sue smargiassate. Oltre al danno una ulteriore inaccettabile beffa”.

Gli auguriamo buona fortuna, anche se la vediamo dura. Per quanto sia difficile non conco0rdare che legare per sempre il proprio nome alla vicenda bancaria che ha scosso la verde Toscana sia un danno difficilmente riparabile.