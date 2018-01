Meryl Streep conquista Milano con un look sofisticato di fiori

Milano 17 Gennaio – Non solo moda in questi giorni a Milano. La città meneghina ha accolto tre mostri sacri del cinema mondiale, Meryl Streep, Tom Hanks e Steven Spielberg, in occasione della presentazione ufficiale del film The Post, che uscirà nei cinema italiani giovedì 1 Febbraio.

La storia racconta di come vennero pubblicati, dal New York Times e dal Washington Post, i documenti che svelavano i segreti di quattro amministrazioni Usa in merito alla guerra in Vietnam. Non solo intrighi legati alla politica, ma anche un’avvincente storia di riscatto femminile che vede come protagonista Meryl Streep nei panni della prima editrice donna americana, Katharine Graham. Fu lei a prendere le difficili decisioni in merito alla pubblicazione dei cosiddetti “Pentagon Papers”.

Straordinaria nella sua interpretazione, con il suo sorriso e il suo look Meryl Streep è stata anche la protagonista della conferenza stampa di presentazione. Per l’occasione l’attrice ha sfoggiato il suo consueto stile elegante e sofisticato, con pantaloni neri a gamba larga abbinati a una camicetta a fiori Erdem, con maniche trasparenti e collo arricciato.(Tg.com)