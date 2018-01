Traditi da una scala, tre rom beccati a rubare dentro il Castello Borromeo

Milano 16 Gennaio – Si erano introdotti all’interno del Castello Borromeo, a Peschiera (Milano), per rubare monili e denaro ma sono stati beccati dai carabinieri. In manette sono finiti tre cittadini italiani di etnia rom, D. C, di 55 anni, R. V. di 55 e S. D. di 53. L’ultima persona, una donna, faceva da palo.

Tutto comincia nella notte tra domenica e lunedì, quando una pattuglia di passaggio nota la presenza di una scala poggiata lungo il muro di cinta della struttura, un’edificazione storica che viene affittata per eventi e feste. Insospettiti, i militari contattano la famiglia proprietaria del castello e si fanno aprire per controllare se ci fosse effettivamente qualcuno all’interno.

Bingo: i carabinieri ‘beccano’ due uomini. Stanno rovistando nelle varie stanze della tenuta. Avevano già conservato alcuni monili d’oro.

All’esterno, parcheggiata poco distante, c’era la donna. Aspettava i suoi ‘colleghi’ a bordo di un furgone. Per fermarla è stato necessario un breve inseguimento a sirene spiegate. Nel cassone del mezzo nascondevano tutti gli arnesi del ‘mestiere’: guanti, passamontagna, piedi di porco e torce.

I carabinieri hanno poi scoperto che il trio aveva già fatto visita ad un paio di villette poco distante dal luogo dell’arresto. (Milanotoday)