Il futuro della Regione Lombardia secondo l’On. Maullu

Prima l’avvicendamento inatteso tra Roberto Maroni e Attilio Fontana, quindi le polemiche per quella “razza bianca” con cui il candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia ha scatenato un vero e proprio vespaio. Le elezioni regionali del prossimo 4 marzo in Lombardia si accendono, Giorgio Gori cerca di ingranare la quarta e recuperare posizioni mentre Forza Italia, Lega e la coalizione di centrodestra cercano di far valere la forza del buon governo dimostrato nei fatti ai Lombardi più di qualsiasi polemica.

Di Regione Lombardia, Stefano Maullu se ne intende. Oggi Europarlamentare, è stato colonna portante al Pirellone dal 2000 al 2013, prima come consigliere quindi come Assessore. E da profondo conoscitore di Regione Lombardia, Maullu smorza le polemiche sull’uscita di Fontana a Radio Padania: “Ha sbagliato una parola ed è stato sollevato un polverone assurdo – analizza Maullu -. Le parole sono importanti, certo, ma guardare in faccia la realtà è più utile che perdersi in polemiche sterili. E la realtà dice che un problema esiste, eccome se esiste. L’Italia e la Lombardia hanno subito e subiscono un’immigrazione irregolare insostenibile, che impedisce un’integrazione sana e crea problemi di convivenza che sono sotto gli occhi di tutti. A questo si riferiva Fontana, in una realtà in cui spesso le classi delle scuole vedono più alunni stranieri che italiani: provare a tutelare identità, tradizioni e storia è per caso un reato? Tutto ciò a maggior ragione rispetto a una sinistra che invece con tutti i problemi che hanno gli italiani pensa allo Ius Soli come priorità”.

Nonostante tutto, quindi, Attilio Fontana e il centrodestra continueranno a governare la Lombardia secondo Stefano Maullu: “Le campagne elettorali e gli avversari non vanno mai sottovalutati – continua Maullu – ma i cittadini lombardi nel momento della scelta hanno sotto gli occhi fatti concreti, buon governo, la possibilità di dare continuità a chi ha reso la Lombardia una regione eccellente nel quadro non solo italiano ma europeo e internazionale. E aver dimostrato concretamente di saper governare bene vale più di tante promesse più o meno sgangherate o mirabolanti”.

Soprattutto in un momento in cui, sondaggi alla mano, il centrodestra cresce giorno dopo giorno sia a livello regionale che nazionale, dopo una fase di difficoltà iniziata nel 2011 con la fine dell’ultimo governo Berlusconi: “In quell’anno è successo qualcosa di strano – sono le parole di Maullu -, in un quadro internazionale pochi chiaro, con un presidente della Repubblica probabilmente più manovratore che garante. Nel 2011 l’Italia pareva sull’orlo del baratro ma dopo sei anni di governi tecnici, Letta, Renzi e Gentiloni l’Italia sta peggio sotto tutti i punti di vista. Abbiamo meno autorevolezza in Europa, più immigrazione incontrollata, più disoccupazione. Tra le ‘annunciti’ varie di Renzi e il pericolosissimo dilettantismo grillino, gli italiani hanno capito che al Paese serve oggi competenza, saggezza, capacità di decidere. Hanno capito soprattutto che serve qualcuno che governi pensando prima di tutto ai bisogni degli Italiani, quelli veri: lavoro, tasse, sicurezza. Oggi il centrodestra, che in Forza Italia e nel Presidente Berlusconi vede il suo naturale baricentro, è la forza politica più credibile per far ripartire il Paese.