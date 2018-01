Tentano truffa dello specchietto…ma è un’auto civetta dei carabinieri e finiscono in manette

Miano 15 Gennaio – E’ andata male a una coppia di romani che in pieno giorno ha tentato di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto. I due, un uomo di 30 anni e una donna di 24, non potevano sapere di aver preso di mira proprio un’auto civetta dei carabinieri, priva cioè di contrassegni e con militari a bordo del Nucleo Investigativo in borghese.

Dopo aver visto passare l’auto dei carabinieri in via della Scafa a Fiumicino, i due l’hanno inseguita, invitando il conducente a fermarsi. Dopo averlo accusato di aver urtato la loro auto, hanno chiesto il risarcimento. Quando i carabinieri a bordo si sono qualificati, i due, già noti alle forze dell’ordine, hanno cercato di fuggire, ma sono stati raggiunti e ammanettati a Ostia. (Adnkronos)