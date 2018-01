Sesto, sindaco Di Stefano: “Situazione sotto controllo, feriti non gravi, sfollati in albergo”

Milano 15 Gennaio – La situazione in merito all’esplosione nella palazzina di Via Villoresi – commenta il sindaco di Sesto San Giovanni – è attualmente sotto controllo. Mi sono recato all’ospedale Niguarda per esprimere la vicinanza dell’amministrazione alle persone coinvolte. Fortunatamente il bambino di 9 mesi ricoverato ha solo escoriazioni e sarà presto dimesso. Anche gli altri 5 feriti stanno bene, tra di loro c’è un anziano che ha ustioni di secondo grado e rimarrà in ospedale nelle prossime settimane ma che comunque non è grave. In merito agli sfollati, siamo immediatamente intervenuti trovando un alloggio in un albergo per 11 persone e per i ricoverati, quando saranno dimessi. Altri residenti nella palazzina saranno ospitati da parenti. Ovviamente l’edificio è inagibile, visti i gravi danni al quinto piano, al tetto e al sottotetto. In queste ore e nei prossimi giorni si valuteranno in maniera approfondita le cause dell’esplosione e i danni complessivi allo stabile. Abbiamo già fatto una riunione operativa per mettere a punto come intervenire nei prossimi giorni. Ci tengo a ringraziare per la rapidità di intervento e la professionalità i vigili del fuoco, gli operatori delle ambulanze, la polizia locale, la protezione civile, le forze dell’ordine e i tecnici intervenuti.