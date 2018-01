Visite guidate per Adulti della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Milano 14 Gennaio – “A Regola d’Arte”: un percorso inedito alla scoperta delle Arti meno conosciute del Duomo di Milano.

Continua la programmazione culturale dedicata ai segreti e alle curiosità della Cattedrale, simbolo di Milano nel mondo! I luoghi nascosti e non accessibili al pubblico aperti e svelati in via esclusiva. I nuovi appuntamenti propongono approfondimenti tematici sulle Arti meno note, relative ai sei secoli di vita della Cattedrale e della Fabbrica che fin dalle origine si è dedicata alla costruzione, manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del Monumento in ogni suo aspetto unico e inestimabile. Dall’oreficeria alla pittura per concludere con la scultura, un viaggio ininterrotto dalle tradizioni più antiche ai secoli più recenti.

Gli ori del Duomo – Sabato 20 Gennaio, ore 11.30 –

Percorso: Candelabro Trivulzio in Cattedrale + Tesoro in Museo – Durata 60 minuti

Una visita speciale dedicata all’Arte Orafa che costituisce il Tesoro del Duomo, per osservare da vicino il preziosissimo Candelabro Trivulzio, collocato di fronte all’altare della Madonna dell’Albero (area riservata ai fedeli, usualmente non accessibile a turisti e visitatori). Questo splendido manufatto in bronzo decorato con pietre preziose fu donato al Duomo nel 1550 ma risale ad epoca medioevale; con i suoi 5 metri di altezza e pregio rappresenta un esemplare unico di menorah ebraica con decorazioni tipiche d’arte medioevale. La visita proseguirà alla scoperta di altri dorati manufatti fra le prime sale del Museo, dove osserveremo i dettagli delle delicate suppellettili medioevali in avorio, l’Evangeliario e della Croce di Ariberto di Intimiano, le paci, i calici e gli ostensori di ‘500 e ‘600, fino ai tesori di epoca borromaica.

Costo comprensivo di visita guidata, sistema di microfonaggio e biglietto d’accesso in Duomo, Museo e Area Archeologica € 11,00 a persona.

La pittura del Duomo- Sabato 24 febbraio, ore 15.30

Percorso: Dipinti degli altari in Duomo + Sale Borromaiche del Museo – Durata 60 minuti

Chi visita il Duomo rimane affascinato dalle delicate sfumature del marmo rosa di Candoglia, dalle sculture e dalle coloratissime vetrate istoriate. Queste sono le caratteristiche decorative dei primi secoli nel Cantiere della Cattedrale. Solo con l’arrivo di San Carlo e con la ristrutturazione del presbiterio, si provvide alla creazione degli altari laterali dove comparvero le prime grandi pale d’altare e gli antoni degli organi, mentre al nipote Federico Borromeo si deve la serie dei Quadroni.

La visita prevede una prima parte focalizzata su altari e Duomo ed una seconda incentrata sulle sale borromaiche del Museo.

Costo comprensivo di visita guidata, sistema di microfonaggio e biglietto d’accesso in Duomo, Museo e Area Archeologica € 11,00 a persona

La scultura delle origini – Sabato 17 marzo, ore 15.30

Percorso: Abside e Sacrestia Aquilonare in Cattedrale + Sala delle origini in Museo – Durata 60 minuti

Dove è iniziata la costruzione del Duomo? Seguendo le tracce più antiche delle prime decorazioni con la visita della zona absidale e della Sacrestia Aquilonare, normalmente non accessibili al pubblico, comprenderemo l’impostazione della Fabbrica delle origini. La visita proseguirà in Museo, nelle sale dedicate alla scultura decorativa dei primi secoli, dove si potranno osservare da vicino antichi elementi decorativi, provenienti dalle due basiliche preesistenti, fra cui anche le più antiche statue. Costo comprensivo di visita guidata, sistema di microfonaggio e biglietto d’accesso in Duomo, Museo e Area Archeologica € 11,00 a persona

La scultura della modernità fra ‘800 e ‘900 – Sabato 21 aprile, ore 15.30

Percorso: Terrazze + Sala ‘800 e ‘900 in Museo – Durata 90 minuti

Il Duomo è una Fabbrica infinita che da fine ‘300 ad oggi non si può definire un cantiere concluso. L’ultimo appuntamento delle visite tematiche è dedicato ad un capitolo della modernità. Visitando le Terrazze e le sale del Museo dedicate agli elementi decorativi più recenti, si scoprirà come la Veneranda Fabbrica si sia rinnovata nei secoli, come sia cambiato l’apparato scultoreo rispetto alle origini e come evolverà nei secoli a venire.

Costo comprensivo di visita guidata, sistema di microfonaggio e biglietto Duomo Pass A € 26,00 per adulti e € 18,00 per bambini (età compresa fra 6-12 anni).

Prenotazione obbligatoria : dal lunedì al venerdì all’indirizzo email visite@duomomilano.it o al numero 02 361691; sabato e domenica all’indirizzo email visite@duomomilano.it o al numero 0272023375.

informazioni Tel. 0272023375 – info@duomomilano.it

Si ricorda ai visitatori che i biglietti una volta acquistati non sono rimborsabili e che le visite non sono riprogrammabili; i biglietti, se non obliterati, hanno validità fino al 31 dicembre 2018.