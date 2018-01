Milano piena di bombe umane in attesa di asilo politico. Grazie sinistra

Milano 13 Gennaio – Un richiedente asilo con un permesso di soggiorno temporaneo ha aggredito una madre di 83 anni e tentato di violentare la figlia di 67 in zona Bovisa. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì e solo grazie alla prontezza delle donne e del tassista che le accompagnava e all’intervento delle volanti non è successo nulla.

È una storia emblematica che dovrebbe far riflettere chi si ostina a voler consentire una immigrazione incontrollata.

Mohamed Massoubout è sbarcato dal 2016 in Italia proveniente dalla Guinea. Ha collezionato denunce per furto, rapina impropria, aggressione a pubblico ufficiale e immigrazione clandestina. E’ stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio. Comunque è in attesa che una commissione del Ministero degli Interni valuti la sua domanda di rifugiato politico (ma quando mai!). O di protezione umanitaria ! E così sta a Milano fra un centro di accoglienza e l’altro naturalmente a spese nostre.

Anche i City Angels, responsabili dell’ultimo centro di accoglienza in cui è ospite, si rendono conto che è ossessionato dalle donne. Chiedono per lui uno psichiatra e uno psicologo.

Nessuno però si era preso la briga di espellere questo energumeno che gira di notte in monopattino e ubriaco. A Milano esisteva un CIE, Centro per l’identificazione, in Via Corelli. Per volontà del Comune è stato chiuso. Non c’è in tutta la Lombardia un CPR, Centro Permanenza per il Rimpatrio, non esistono luoghi dove trattenere i migranti più pericolosi in attesa che si concluda l’iter delle loro richieste di asilo o il provvedimento di espulsione. Massoubout al massimo poteva essere mandato in un ospedale o in una comunità da cui poteva uscire come e quando voleva.

Così dobbiamo convivere con delle bombe umane e sperare nella prontezza di cittadini e Forze dell’Ordine. Dopo questo ennesimo reato forse sarà espulso, ma speriamo venga messo sull’aereo per la Guinea e non semplicemento munito di decreto di espulsione.

Meno male che presto si vota e i cittadini potranno dare un giudizio sulla politica dell’immigrazione suicida e irresponsabile attuata dal PD a livello nazionale e locale.