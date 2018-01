Ministero della Giustizia: concorsi per 50 posti varie figure

Milano 12 Gennaio – Il Ministero della Giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha indetto vari concorsi pubblici per trentacinque posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1, ed altre 15 figure di varie qualifiche. Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; qualità morali e di condotta; etc. Se le domande di partecipazione sono superiori a mille verrà svolta una prova preselettiva che consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale. Il Ministero della Giustizia ha bandito anche altri concorsi per l’assunzione di altre… continua