Ritrovato l’artigiano scomparso, sta bene.

Milano 11 gennaio – (ANSA) Domenico Bettineschi, 43 anni, artigiano di Colere, sta bene ed è stato rintracciato a Sotto il Monte dai carabinieri ieri pomeriggio. L’uomo era scomparso da casa da domenica, quando si stava dirigendo a Grezzago (Milano), dove non era mai arrivato, mentre lunedì non si era presentato al lavoro. I carabinieri lo hanno rintracciato grazie all’ultima traccia del gps della sua auto, che aveva segnalato l’ultima posizione proprio a Sotto il Monte. Ignoti per ora i motivi della sua scomparsa di questi giorni.