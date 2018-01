Renzi e De Benedetti, la morale di chi agita la questione morale

Milano 11 Gennaio – “Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa”. Il 16 gennaio 2015, l’ingegnere Carlo De Benedetti chiama il suo broker Gianluca Bolengo per invitarlo a comprare azioni di banche popolari. L’allora presidente del Gruppo Espresso (che edita Repubblica) gli spiega di aver saputo che a breve il governo varerà la riforma del settore: è stato il premier in persona – dice – a riferirglielo il giorno prima.Con questa semplice telefonata in 10 giorni De Benedetti maturò una plusvalenza di 600.000 euro.In parole semplici, grazie alla soffiata di Renzi, De Benedetti comprò azioni delle banche popolari, rivendendole pochi giorni dopo e guadagnando,, in quei pochi giorni 600.000 euro.300 volte lo stipendio annuo di un operaio, circa 250 volte quello di un impiegato; insomma di quelle categorie che il Pd vorrebbe rappresentare.Gli bastò una semplice telefonata ed una soffiata avuta dal presidente del Consiglio di allora.Ho sempre stigmatizzato le false notizie su Boschi e Renzi create per delegittimarli, ma adesso, in presenza di un atto giudiziario, di una intercettazione dai contenuti inequivocabili, e di un guadagno reale incredibile per il suo amico e mentore De Benedetti, non posso che dirmi amareggiato ed indignato.Sulle banche, sui risparmiatori, sugli azionisti, il Pd ed il suo governo guidato da Renzi, ha tutelato gli interessi esclusivi della grande finanza, vera dante causa di quel governo e della sua repentina ascesa.E sorprende che oggi “Repubblica”, di solito molto propensa alle lezioni morali, non faccia alcun cenno alla vicenda.La telefonataÈ il 16 gennaio 2015. De Benedetti parla al telefono con Gianluca Bolengo, suo referente nella società Intermonte Sim spa che si occupa dei suoi investimenti. Il colloquio viene registrato così come previsto dalla normativa sulle intermediazioni finanziarie.

De Benedetti: Sono stato in Banca d’Italia l’altro giorno, hanno detto (incomprensibile) che è ancora tutto aperto.

Bolengo: Sì, ehm, però adesso stanno andando avanti… comunque non è…

De Benedetti: Faranno un provvedimento. Il governo farà un provvedimento sulle Popolari per tagliare la storia del voto capitario nei prossimi mesi… una o due settimane.

Bolengo: Questo è molto buono perché c’è concentrazione nel settore. Ci sono troppe banche popolari. Sa, tutti citano il caso di Sondrio città di 30 mila abitanti.

De Benedetti: Quindi volevo capire una cosa (incomprensibile) salgono le Popolari?

Bolengo: Sì su questo se passa un decreto fatto bene salgono.

De Benedetti: Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa.

Bolengo: Se passa è buono, sarebbe da avere un basket sulle Popolari. Se vuole glielo faccio studiare, uno di quelli che potrebbe avere maggiore impatto e poi però bisognerebbe coprirlo con qualcosa.

De Benedetti: Togliendo la Popolare di Vicenza.

Bolengo: Sì.

Va tutto come previsto: quattro giorni dopo il decreto viene effettivamente approvato.