Quarto Oggiaro: imbrattati facciate condominiali e negozi con scritte contro la polizia

Milano 11 Gennaio – Ieri notte attacco da 20 individui al quartiere di Quarto Oggiaro. Sono riusciti ad imbrattare scuole, negozi, pensiline Atm, cortili delle case popolari appena ristrutturati, parrocchie e facciate dei condomini. Un’azione contro il bene comune”. La denuncia è arrivata sulla pagina Facebook da parte del presidente del Consiglio del Municipio 8 di Milano, Fabio Galesi, che ha postato diverse immagini del blitz nel corso del quale sono stati imbrattati a tappeto muri e pensiline con scritte come ‘odia la Polizia’ e ‘contro il fascismo’.

“Non ci lasceremo intimidire e continueremo con gran forza a lottare contro ogni forma di estremismo e delinquenza – ha aggiunto Galesi -. Già da domenica saremo ad imbiancare i muri e proseguiremo per tutta la settimana successiva per eliminare lo schifo che avete creato! Presenterò una denuncia contro ignoti per quanto accaduto”.(Repubblica)