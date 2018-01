Il documentario “Alla ricerca di Van Gogh” dal 15 gennaio al cinema

Il documentario racconta dei pittori di Dafen, quartieri di Shenzhen in Cina, che lavorano producendo copie dei quadri di Van Gogh a ritmi incessanti.

Milano 10 Gennaio – Il documentario “Alla ricerca di Van Gogh” dei registi cinesi Yu Haibo e Yu Tianqi Kiki arriva nei cinema d’Italia dal 15 gennaio distribuito da Wanted Cinema.

Il documentario dei pittori di Dafen, quartieri di Shenzhen in Cina, che lavorano producendo copie dei quadri di Van Gogh. Nella metropoli cinese si lavora a ritmi incessanti per fabbricare riproduzioni esatte dei quadri di Van Gogh, molto richieste sul mercato internazionale. Ma a Zhao Xiaoyong, ex contadino divenuto pittore, questa dimensione oggettivante, che sottrae alla forma il suo contenuto, non basta più. Vuole capire meglio Van Gogh, toccare il cuore di ciò che non può essere riprodotto: l’anima di un artista e della sua opera. E vuole conquistare la propria. Il suo viaggio dalla Cina ad Amsterdam è la storia di una scoperta di sé nella scoperta dell’arte e una metafora potente dei travagli di una Cina in profonda transizione e di un Occidente che rischia di sperperare il tesoro della propria identità.

“Alla ricerca di Van Gogh” sarà in programma in Italia dal 15 gennaio. A Milano il film sarà proiettato nei cinema Anteo, Ariosto, Beltrade. A Monza al cinema Teodolinda.