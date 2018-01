Cinisello: tenta uno scippo, un passante lo blocca e la polizia lo arresta

Milano 10 Gennaio – Lunedì pomeriggio i poliziotti del commissariato di Cinisello Balsamo hanno arrestato in flagranza un 44enne italiano accusato di tentata rapina nei confronti di un’insegnante 27enne. Lo ha annunciato la Questura di Milano, spiegando che l’uomo ha aggredito la donna all’uscita di un bar di via Paisiello a Cinisello, cercando di portarle via la borsa dove c’era un pc. Per costringerla a desistere, l’uomo ha strattonato la 27enne e l’ha afferrata per i capelli, scatenando la reazione di un passante che è intervenuto ed ha ingaggiato una collutazione con il 44enne. Un’altra testimone ha dato l’allarme al 112 e sul posto è giunto l’equipaggio di una Volante che ha arrestato il rapinatore.(Askanews)