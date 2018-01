“Il bagaglio”, il mercatino vintage di Novegro

Milano 9 Gennaio – BAGAGLIAIO A NOVEGRO – Finite le feste si riapre il Bagagliaio.

Non ci sono come i giorni di riposo legati alle festività e a quella natalizia che ne è principe, per ritrovare le proprie vecchie cose. In cantina o nel sottotetto, insieme all’albero e al Presepe rispuntano pezzi del nostro vissuto ormai in disuso.

Sono scatole polverose, libri, suppellettili, riviste passate che non abbiamo avuto tempo o animo di buttare via. Ci sono anche scarpe e vestiti ancora in buono stato dall’apparenza irresistibilmente vintage come lo storico giradischi e la lampada dei nonni.

Ecco allora l’occasione propizia per restituire ancora un po’ di vita a questi oggetti a cui è possibile conferire un valore non solo affettivo.

Basta caricarli nel bagagliaio della propria vettura e correre a Novegro per disporli in bella mostra ai tanti cacciatori di cose usate, ancora belle e funzionali.

E’ questo il vero spirito del Bagagliaio: un rito che si rinnova quasi mensilmente al Parco Esposizioni Novegro e che trasforma normali privati in mercanti per un giorno.

Il prossimo appuntamento è per Domenica 14 Gennaio quando i grandi padiglioni del centro fieristico si apriranno per ospitare centinaia di partecipanti provenienti dalle località più diverse. Li aspetta un pubblico di migliaia di curiosi a appassionati pronti a non lasciarsi scappare un’occasione di acquisto per convenienza o per puro piacere: una soluzione comunque brillante che certamente arricchisce più di quanto possa costare.

INGRESSO € 3,00 (gratuito per i ragazzi sino a 12 anni) ORARI Espositori: 6.30 – 17.30 Visitatori: 8.30 – 17.30 Info e prenotazioni tel. 02.70200022 – bagagliaio@parcoesposizioninovegro.it